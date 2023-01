Avoir un bon produit mais ne pas réussir à convaincre ses visiteurs à se le procurer est un problème commun à de nombreuses entreprises. Dans ce cas-là, il est préférable de trouver des approches alternatives. Les démonstrations en live peuvent être une excellente solution. Il faut alors s’armer d’un outil comme CrankWheel. Il permet de partager son écran à n’importe quel moment et en un instant. Le visiteur peut ainsi essayer le produit.

Un outil disponible en ligne

CrankWheel est un outil qui vise à aider les Sales à booster leurs ventes. La première étape est d’ajouter un call-to-action à votre site, ce que permet de faire la solution. Au moment où un visiteur commence à remplir le formulaire de contact, un membre de votre équipe de vente est informé. Il peut alors lui envoyer un lien l’invitant à rejoindre la démonstration sur l’appareil de son choix. Cela ne nécessite aucun téléchargement de sa part. L’URL peut lui être envoyée par e-mail ou encore par SMS.

Vous devez ensuite sélectionner ce que vous souhaitez partager à l’écran. Le prospect peut cliquer où il le souhaite. Il est possible de suivre les mouvements de son curseur grâce à la fonctionnalité de heat mapping. Dans le cas où il ne serait pas assez engagé lors de la démonstration, CrackWheel vous envoie une notification.

L’outil propose plusieurs intégrations : Wix, WordPress, Zapier et Salesforce. Cette dernière est particulièrement utile, car elle permet de télécharger tous les leads dans le CRM afin de les cibler avec d’autres offres.

En somme, CrankWheel est particulièrement efficace pour permettre aux prospects de tester facilement les fonctionnalités d’une solution. L’outil s’avère utile dans plusieurs cas de figure. Par exemple, une agence digitale peut construire des sites pendant les démonstrations afin de prouver son expertise. Un spécialiste des assurances peut, lui, comparer les différentes offres en live.

Si vous souhaitez vous armer de cette solution, c’est le bon moment, car elle est exceptionnellement affichée au prix de 59 dollars à vie au lieu de 348 dollars. Une personne peut utiliser CrankWheel et les enregistrements peuvent être visionnés 900 fois par mois. Il est possible de réaliser autant de meetings que nécessaire. Des licences avec trois ou huit accès sont également disponibles pour les plus grandes équipes.

