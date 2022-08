Originellement, le terme de setup / setup bureau ou de set up gaming est assez connu dans la communauté du jeu vidéo. Quand on passe beaucoup de temps dans un environnement pour exercer une passion, il est assez logique de le repenser, de vouloir l’optimiser et de regarder ce qui se fait de mieux dans ces différentes composantes. Personne n’a envie d’être mal installé, dans une position peu optimisée ou inconfortable qui mène souvent à une sous-performance sur la durée (ou des problèmes de posture, un impact sur l’humeur…).

La notion de setup recouvre ainsi à la fois l’aspect hardware, mais également par extension les éléments qui façonnent l’espace de jeu.

Avec l’explosion du télétravail durant la pandémie et sa fixation dans les habitudes de pratiques et usages professionnels, il est assez logique que la recherche d’une amélioration de l’espace de travail s’immisce dans les préoccupations des travailleurs.

Workspaces : un espace de curation pour s’inspirer des set up de bureau de professionnels

Le postulat est simple : regrouper sur un seul et même espace les aménagements d’espace de travail de professionnels, qu’ils soient créatifs, designers, développeurs, entrepreneurs, des professionnels du digital, etc

Chaque page de présentation d’un bureau de travail est divisée en plusieurs catégories :

Une courte présentation de la personne qui a créé / utilise l’espace de travail ;

Des photos du setup de bureau (focus sur les différents aspects, plan grand-angle) ;

Les outils (avec les refs) bureautiques ;

L’espace de travail ;

Les logiciels utilisés.

Entre niche Pinterest (pour le côté design d’intérieur) et catalogue d’usage (hardware et software), Workspace est à mon sens un gros carrefour de ressource pour tout professionnel qui souhaiterait se documenter avant de construire son propre set up d’espace de travail (ou optimiser l’existant).

Édité par la société Loops, Workspace rassemble 178 bureaux sur son site et propose également une newsletter quotidienne.