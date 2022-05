Les landing pages d’un site web visent à aider à répondre à des objectifs précis, comme l’augmentation des ventes ou la génération de prospects. Pour les atteindre, ces pages doivent être bien construites et inciter les visiteurs à passer à l’action. Cette opération peut vite paraître complexe quand l’on a peu de connaissances en webdesign ou en conception. Des outils comme Marcom Robot viennent répondre à ce problème. La plateforme donne la possibilité de concevoir facilement des landing pages en drag and drop.

Une plateforme complète et intuitive

Avec Marcom Robot, nul besoin d’être un webdesigner avisé pour concevoir des landing pages. Depuis l’outil, il faut choisir un des templates proposés. Il en existe plusieurs, par exemple pour la présentation d’un produit SaaS ou d’un lancement de produit. Néanmoins, il est possible de réaliser ses pages de destinations de A à Z si l’on souhaite avoir un rendu qui correspond entièrement à nos besoins. Sur la plateforme, on peut ajouter du texte, notamment pour présenter ses services, ajouter des photos ou des vidéos pour introduire son entreprise et ses produits, ou encore mettre des boutons Call-To-Action. Des formats aux couleurs en passant par la disposition, l’ensemble est totalement modifiable en glissant et déposant les éléments.

Pour créer un site cohérent, il est nécessaire de concevoir des landing pages reprenant les mêmes codes visuels. Depuis l’onglet “Preset”, on accède aux références de couleurs utilisées sur les pages réalisées auparavant, ainsi qu’aux typographies choisies pour les titres, les sous-titres et les corps de texte. Cela évite de re-sélectionner les critères dès que l’on se lance dans la création d’une nouvelle page.

Une fois que l’on a terminé, Marcom Robot propose de tester l’efficacité de son design et l’ergonomie de ses pages sur différents supports : desktop et mobile. Il s’agit d’une étape essentielle pour s’assurer que chaque élément fonctionne correctement et pour identifier les éventuels problèmes de conception. La fonctionnalité d’A/B Testing s’avère également utile pour cela. Depuis la plateforme, il suffit d’insérer les URL des pages que l’on souhaite essayer et d’entrer la durée du test. Cela permet de connaître l’efficacité de ses pages en termes de conversion.

Marcom Robot est aussi doté de fonctionnalités analytiques. Ces dernières permettent de connaître le nombre de visiteurs, de quel pays ils viennent, la quantité de vue sur une page, la conversion… Chaque métrique importante y est. Certaines sont présentées sous forme de graphiques pour plus de visibilité.

Sur la marketplace AppSumo, l’outil est exceptionnellement proposé au prix de 79 dollars à vie au lieu de 1188 dollars. Cette licence permet à dix personnes d’une même équipe d’utiliser Marcom Robot. Il faudra opter pour une des deux autres offres pour avoir plus d’accès.

