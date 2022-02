Pour faire connaître leur activité et communiquer des informations à leur audience, les marketeurs et les communicants doivent régulièrement créer des contenus à publier sur les réseaux sociaux. Trouver une idée originale, écrire la bonne description, choisir la bonne image… Autant d’étapes primordiales dans la création d’une publication, mais qui demandent parfois beaucoup de temps.

Pour faciliter cette tâche sans perdre en performance, il existe Predis.ai. Cet outil dopé à l’intelligence artificielle (IA) propose de nombreux posts personnalisés à publier sur les réseaux sociaux.

De multiples idées de publication

Predis.ai est une plateforme qui génère des publications à partir d’une seule phrase décrivant votre entreprise. En seulement quelques secondes, l’outil propose alors diverses idées de posts, de légendes ou de hashtags personnalisés. En renseignant les couleurs de votre société, l’IA suggère également des designs de publications en adéquation avec votre identité de marque. Seront proposés plusieurs modèles, des textes, des images, les couleurs les plus harmonieuses, et la police d’écriture la plus adéquate. Il est toujours possible de modifier certains éléments qui ne seraient pas à votre goût.

Une fois prête, la publication peut être publiée directement depuis Predis.ai grâce à SocialBee, Publer, Socialmonials ou encore Metricool.

Chaque contenu est optimisé au maximum. Les algorithmes de Predis.ai explorent les réseaux sociaux pour connaître en temps réel les hashtags les plus populaires liés à votre publication et à votre audience. Cela garantit que votre message apparaîtra constamment aux bons endroits. Le logiciel recommande aussi des images adaptées à vos idées de publications sélectionnées, provenant d’Unsplash et de Pexels.

Pour chaque publication, l’outil analysera le contenu, les hashtags, les mentions, les images, l'heure/le jour de la publication, et vous délivrera une prédiction post-engagement. Cela vous permettra de connaître les points à améliorer pour vous positionner face à la concurrence. Pour cela, Predis.ai offre la possibilité d’avoir un aperçu des contenus les plus performants et les moins performants de vos concurrents. C’est particulièrement utile pour peaufiner sa stratégie de contenu plus facilement.

En ce moment, il est possible de profiter de ces fonctionnalités pour 69 dollars au lieu de 468 dollars. En profitant de cette offre, on s’assure de créer des contenus impactants quoi qu’il arrive !

