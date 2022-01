Aujourd’hui, la vidéo est un contenu essentiel pour toute entreprise, communicants ou marketeurs. Elle permet de communiquer plus efficacement sur les réseaux, de présenter une solution ou de mettre en avant un événement à venir.

Cependant, créer une vidéo n’est pas à portée de tous. Cela demande des compétences techniques, beaucoup de temps et parfois un certain budget. Il existe pourtant des outils permettant de faciliter leur création, comme Vidds.

Créer des vidéos qualitatives en quelques minutes

Vidds est un outil qui permet de créer des vidéos rapidement et facilement. Il faut d’abord importer son contenu sur la plateforme. Pour commencer, il est possible d’utiliser un des templates disponibles couvrant plusieurs thématiques : présentation d’un produit, introduction d’une marque… L’utilisateur peut ensuite modifier le contenu selon ses envies et besoins, en y ajoutant du texte, un logo, un filtre, de l’audio ou encore des formes.

Pour rendre la vidéo plus attractive, Vidds propose également des fonctionnalités plus techniques permettant de créer un contenu professionnel. L’outil propose par exemple d’ajouter des animations, des transitions et de changer la vitesse. Il est également possible de modifier la vidéo en la recadrant, en la coupant en plusieurs parties, en la changeant de sens… Une palette complète de fonctionnalités utiles pour créer des vidéos qualitatives autant pour les réseaux sociaux, une publicité que pour une campagne d’emailing.

Comme on peut le lire sur la marketplace AppSumo, Vidds fait gagner beaucoup de temps à ses utilisateurs. Vous pouvez, vous aussi, profiter des avantages que réserve cet outil grâce à l’offre à 89 dollars à vie au lieu de 450 dollars. Cela inclut une centaine de templates, un accès des images et des musiques libres de droits ainsi qu’un téléchargement en HD.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.