En ligne, les consommateurs sont désormais nombreux à effectuer des recherches pour connaître la réputation d’une marque ou la qualité de l’expérience d’achat proposée. Pour cette raison, l’expérience client devient, plus que le prix ou la qualité d’un produit, l’élément différenciateur principal d’une entreprise.

Elle permet de définir les relations à long terme entre une société et un client, de construire sa réputation et de générer de nouvelles opportunités commerciales. Toutefois, il convient d’avoir une stratégie bien établie.

Face à ces challenges, le Groupe Iteractii et son agence de marketing et d’expérience client Intuiti, organisent la seconde édition des Audio Days. Cet événement, qui s’adresse aux professionnels du marketing, de la communication, est organisé autour du format audio.

Un événement autour de l’expérience client

Convaincus de l’intérêt de l’audio, le Groupe Iteractii et l’agence Intuiti ont construit cet événement composé de playlists, podcasts et lives dans le but d’inspirer les stratégies des entreprises, des marketeurs et des experts de l’expérience client.

Il faut dire que le concept a rapidement séduit : en décembre dernier lors de la première édition, dont la thématique était “Le meilleur des approches centrées client”, les Audio Days avaient écoulé les 1 000 places disponibles en seulement deux semaines. Durant trois jours, les participants ont pu écouter une centaine de podcasts de cinq minutes chacun (appelés “capsules audio”), participer à des conférences et rencontrer d’autres professionnels.

Durant les lives, ils ont eu l’opportunité d’écouter et de rencontrer des experts comme Eric Ducournau (Directeur Général de Pierre Fabre), Julie Walbaum (Directrice Générale de Maisons du Monde) ou Aurélie Hassen (Industry Manager B2B de Google). Au terme de l’événement, ce sont plus de 8 000 heures d’écoutes qui avaient été comptabilisées.

Face à ce succès, les Audio Days reviennent pour une seconde édition d’une durée de trois semaines, cette fois-ci intitulée “Expérience client : stop au blabla, place aux solutions”. Pour faire la différence aujourd’hui, il est primordial pour les entreprises d’offrir la meilleure expérience client possible. Elles doivent mettre leur clientèle et leurs attentes au cœur de leurs plans d’action tout en adaptant leurs offres et process en conséquence.

Là repose l’objectif de cet événement : inspirer les stratégies marketing et expérience client des participants. Pour cela, ils accéderont à une plateforme privée, via laquelle ils écouteront en libre-service 100 capsules audio, découvriront 10 lives et, s’ils le souhaitent, rencontrer les speakers, partenaires et autres professionnels en visioconférence.

Un programme complet

À travers les 100 capsules audio enregistrées sur la plateforme, les participants pourront profiter des conseils et expériences de dirigeants inspirants opérant dans des secteurs variés. Parmi eux, Vianney Vaute (Back Market), Anaïs Harmant (ManoMano), Romuald Falce (Decathlon), Laure Verdouck (Michelin), David Serrault (Groupe BPCE), Benoit Cizeron (iAdvize), Pascal Lannoo (Skeepers), Fabien Scolan (leboncoin Publicité) ou encore Katia Jan (Air France). Ces capsules audio seront accompagnées de 10 lives vidéo. Elles traiteront une des thématiques suivantes :

Content : S’inspirer des meilleures stratégies de contenu ;

Data Management : Transformer l’expérience et la culture data ;

E-commerce : Résoudre les enjeux d’omnicanalité ;

Parcours : Anticiper le futur des expériences clients ;

Impact : Passer du discours à l’expérience d’impact ;

Organisation : Continuer à transformer les organisations ;

Social : Créer de nouvelles expériences grâce aux communautés internes et externes ;

Relation client : Faire de la relation client un “experience partner”.

Les participants pourront par exemple connaître les recettes du Club Med pour challenger un écosystème Social Media, à travers une capsule audio de Marie Perrin (Global Head of Brand & Social Media, Club Med) ou comment le panier unifié améliore l'expérience client sur gemo.fr avec Renaud Montin (Head of Marketing, Digital, Innovation, Data chez Gémo). Ils auront aussi l’opportunité de découvrir les clés pour retrouver les réflexes de l'expérience client sur le terrain, grâce à un podcast d’Antoine Dubois (SVP Marketing & Expérience client, Accor).

Cette année, 2 000 places sont disponibles pour participer à l’événement. Les inscriptions, gratuites pour les annonceurs et les journalistes et payantes pour les prestataires, sont d’ores et déjà ouvertes.