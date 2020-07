Lorsque l’on a une idée, mettre cette dernière sur papier et visuellement, n’est pas toujours simple. Qu’il s’agisse d’une story Instagram ou d’une présentation pour un client. Il est ainsi commun de faire appel à un designer, qui dispose des compétences techniques nécessaires pour donner vie à la dite idée. Cependant, pour éviter des frais supplémentaires, il existe des outils gratuits et intuitifs, ne nécessitant aucune compétence technique !

Projector est l’un d’entre eux, dont nous avions déjà parlé il y a quelques mois. Aujourd’hui, une nouvelle version est disponible, plus rapide et plus fun !

Pour rappel, Projector est une plateforme collaborative permettant de créer du contenu de marque : graphiques, présentations, stories etc. C’est un outil complet pour les équipes marketing, les marques, mais également les enseignants ou encore les indépendants.

Un large choix de templates pour créer des visuels pertinents !

Comme l’explique Trevor O’Brien, l’un des fondateurs de Projector, la plateforme permet de créer toutes sortes de visuels allant des stories, aux GIFs en passant par les PDF. L’avantage de cet outil, est qu’aucune compétence technique en design n’est nécessaire. La plateforme est intuitive et sa prise en main simple.Comme dans la première version, Projector s’intègre avec d’autres plateformes comme Giphy, Shutterstock, Unsplash, Noun Project ou encore Google Fonts. De plus, en fonction du visuel devant être créé, Projector propose un grand nombre de templates afin d’avoir une base à personnaliser et ne pas partir de zéro et la fameuse page blanche !

Encore une fois, le gros avantage offert par Projector est la collaboration en temps réel. En effet, l’outil est entièrement collaboratif, et permet de travailler en même temps et à plusieurs sur un même visuel. Par ailleurs, il est possible d’ajouter des notes, des commentaires etc, afin de faire les retouches nécessaires avant publication ou envoi ! Cette fonctionnalité est notamment très pratique pour la collaboration entre les équipes design et le marketing par exemple.

Projector est un outil gratuit, il suffit simplement de créer un compte pour utiliser ce dernier !