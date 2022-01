Au quotidien, les entreprises organisent régulièrement des réunions pour faire le point sur les actions en cours ou leur stratégie. Bien qu’elles soient essentielles au bon développement d’une activité, elles demandent beaucoup de temps. En moyenne, quarante jours par an sont passés en réunion, et 56 % de ce temps (soit un peu plus de 22 jours) est gâché par l’attente des participants, la rédaction et le partage du compte rendu… Autant d’éléments qui pourraient être évités ou optimisés.

Organiser des réunions plus engageantes et efficaces

En théorie, chaque réunion est une occasion de répondre collectivement à une problématique précise ou d’avancer ensemble sur un dossier ou un projet. Pour ces raisons, elles constituent un levier de communication interne indispensable. Toutefois, elles se révèlent parfois contre-productives en raison du temps passé à débattre sur des sujets futiles, ou à bifurquer sur des conversations qui n’aident pas forcément à atteindre les objectifs visés.

Pour éviter cela, il convient de replacer la productivité et la collaboration au centre de ces réunions. Comme vous le découvrirez lors de ce webinar, il existe plusieurs façons d’animer des meetings plus engageants et productifs.

Dans un premier temps, il faut s’assurer que chaque collaborateur soit informé du but de la réunion, de ce qui doit être préparé avant cette rencontre, du résultat souhaité de celle-ci, des différents points à aborder et du temps de parole accordé à chacun. Élaborer et communiquer ces éléments en amont contribue à la bonne organisation d’une réunion et à sa productivité. Lors de ce webinar, Julie Petignat et Alain Garnier, les experts de Jamespot, vous donneront plusieurs pistes de réflexions et des solutions qui vous permettront de bien préparer vos meetings et optimiser chaque minute de ceux-ci.

Une réunion efficace repose également sur une bonne animation. Pour stimuler ses équipes, il peut par exemple être judicieux de miser sur un mode de fonctionnement ludique qui permettra à chaque collaborateur d’évoquer ses idées, et ce, de manière plus détendue. Cela assure à chaque salarié d’avoir un temps de parole précis. En assistant à ce webinar, vous découvrirez que des solutions existent pour collaborer dans les meilleures conditions lors d’une réunion.

Certaines proposent notamment de partager des documents en un clic, d’élaborer des comptes-rendus en quelques secondes, ou encore de réaliser des sondages. Ce type de fonctionnalités permet de gagner du temps lors de chaque échange.

Au programme de ce webinar du 20 janvier 2022 :

Comment animer des réunions engageantes ?

Comment économiser le temps passé en réunion ?

Comment mettre tout le monde au Diapazone, la solution d'orchestration de réunions de Jamespot ?

Une session de questions/réponses.

