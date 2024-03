Vous possédez un site e-commerce qui fonctionne correctement, mais vous sentez que vous pourriez aller plus loin ? C’est le constat que font de nombreux e-commerçants parce que leur plateforme est trop lente ou que le nombre de visiteurs maximum est limité. Mais bonne nouvelle : il existe des solutions qui permettent de résoudre ces problèmes. PrestaShop vient justement de sortir une nouvelle offre d’hébergement baptisée « PrestaShop Hosting ».

Comment booster votre TTFB et augmenter votre chiffre d’affaires ?

Une solution clé en main pour permettre aux e-commerçants de passer à la vitesse supérieure, de réduire de 50 % le temps de chargement et d’augmenter de 250 % le nombre de visiteurs simultanés. C’est un vrai problème pour les plateformes traditionnelles. En général, un site e-commerce ne peut pas gérer plus de 20 visiteurs en simultané par minute. En augmentant cette jauge, vous mettez toutes les chances de votre côté de faire grossir votre chiffre d’affaires.

En choisissant PrestaShop Hosting, vous allez booster les performances de votre site web. Concrètement, votre e-commerce sera capable de faire face à un volume beaucoup plus élevé de demandes et cela peut tout changer. Vous allez également améliorer sa vélocité, sa flexibilité et sa rapidité. Tout en renforçant sa sécurité. Aussi, PrestaShop met à votre disposition une équipe de spécialistes 24/7 pour vous aider quand vous en avez vraiment besoin.

Pourquoi choisir PrestaShop Hosting ?

Le back-office offre des fonctionnalités extrêmement utiles aux e-commerçants. C’est clairement un hébergement conçu pour faire « ronronner PrestaShop pour les belles boutiques », précise un client satisfait. Il ajoute qu’il n’y a « pas mieux sur le marché dans cette gamme de prix ». Avec PrestaShop Hosting, les marchands peuvent concevoir et faire évoluer leur boutique PrestaShop sans se soucier du maintien en conditions opérationnelles de leur hébergement.

Selon Google, « un site mobile qui met plus de trois secondes à se charger perd 53% de ses visiteurs ». Cela montre l’importance pour les e-commerçants d’opter pour une solution qui offre des fonctionnalités poussées. Avec PrestaShop Hosting, la vitesse de chargement de votre site est optimisée pour offrir une expérience utilisateur fluide et agréable. En réduisant le temps de chargement, vous améliorez aussi votre référencement sur Google.

En plus de ces différents aspects techniques, l’offre d’hébergement de PrestaShop offre des fonctionnalités avancées pour la gestion et l’optimisation de votre boutique en ligne. Grâce à des outils intégrés de marketing digital et de suivi des performances, vous serez en capacité de mieux comprendre le comportement de vos utilisateurs et ainsi de mettre en place des stratégies efficaces pour augmenter vos ventes et fidéliser votre audience.

Bref, en choisissant PrestaShop Hosting, vous optez pour une offre complète, bien plus qu’un simple service d’hébergement. Vous investissez dans une solution qui vous permettra de libérer tout le potentiel de votre boutique en ligne. Si vous souhaitez booster votre site e-commerce et le pousser à son meilleur niveau, vous savez ce qu’il vous reste à faire. Faites le choix de la croissance avec PrestaShop Hosting.

