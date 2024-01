Le Fonds monétaire international (FMI) a publié un rapport sur l’impact de l’intelligence artificielle (IA) générative dans le monde du travail. Si la technologie devrait toucher près de 60 % des emplois dans les économies avancées, l’institution met surtout en garde contre le creusement des inégalités qu’elle risque de renforcer. ...

Le Fonds monétaire international (FMI) a publié un rapport sur l’impact de l’intelligence artificielle (IA) générative dans le monde du travail. Si la technologie devrait toucher près de 60 % des emplois dans les économies avancées, l’institution met surtout en garde contre le creusement des inégalités qu’elle risque de renforcer.

Les emplois à hauts revenus davantage touchés

Au fur et à mesure que l’IA générative est déployée en entreprise, les experts s’intéressent à son apport sur le long terme. Selon le cabinet McKinsey, elle pourrait ajouter 4 400 milliards de dollars de valeur à l’économie mondiale dans les prochaines décennies.

Les résultats du FMI vont dans ce sens. L’IA affectera près de 40 % des emplois mondiaux, conclut l’organisme. Ce chiffre devrait passer à 60 % pour les économies avancées, qui sont davantage exposées par rapport aux marchés émergents et les pays à faible revenu. Le gain de productivité engendré par la technologie devrait entraîner une hausse des revenus des emplois touchés.

Cette tendance risque d’empirer les inégalités dans le monde. « Dans la plupart des scénarios, l’IA aggravera probablement les inégalités globales, une tendance troublante que les décideurs politiques doivent aborder de manière proactive pour empêcher la technologie d’attiser davantage les tensions sociales », a commenté la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, dans un billet de blog.

Prévenir le renforcement des inégalités

L’impact de l’IA sur l’inégalité dépendra largement de la synergie entre la technologie et les revenus élevés. En effet, l’amélioration de la productivité tant des travailleurs que des entreprises à hauts revenus stimulerait les rendements du capital, exacerbant ainsi l’écart de richesse. Dans cette optique, les gouvernements devraient mettre en place des « filets de sécurité sociale complets » et des programmes pour les travailleurs vulnérables, continue la directrice. Les classes moyennes sont d’autant plus concernées.

« Nous devons aller vite, leur permettre de profiter des opportunités offertes par l’IA. La vraie question sera de mettre de côté les craintes liées à l’IA pour se concentrer sur comment en tirer le meilleur avantage pour tous », a-t-elle confié à l’AFP.

Beaucoup craignent que l’IA remplace l’être humain dans de nombreux emplois. Le FMI s’inscrit dans la lignée d’autres experts, et indique que la technologie va surtout complémenter le travail des employés, en se chargeant de certaines tâches spécifiques.

L’IA générative continue de susciter un intérêt sans précédent au sein de la Silicon Valley, avec une hausse très nette des investissements. Selon une étude de Sopra Steria, son marché devrait dépasser les 100 milliards de dollars en 2028. Il n’atteint pas encore les 10 milliards actuellement.