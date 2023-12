La Commission européenne vient d’attribuer le statut de très grande plateforme en ligne (VLOP) à trois autres services dans le cadre du Digital Services Act (DSA). Chacun d’entre eux propose ...

La Commission européenne vient d’attribuer le statut de très grande plateforme en ligne (VLOP) à trois autres services dans le cadre du Digital Services Act (DSA). Chacun d’entre eux propose des contenus pornographiques.

Un devoir de protection des mineurs

La législation européenne sur les services numériques vise à « protéger les utilisateurs en ligne contre les contenus illicites, dangereux et préjudiciables ». Si elle impose de nouvelles mesures pour toutes les plateformes en ligne, elle prévoit surtout des règles bien plus strictes pour les VLOP. En avril, 19 plateformes ont été nommées en tant que VLOP par la Commission européenne. Trois autres rejoignent aujourd’hui la liste : Pornhub, Xvideos et Stripchat.

« Les critères permettant de déterminer si une plateforme est très importante au sens de la loi sur les services numériques sont très simples : toute plateforme en ligne comptant plus de 45 millions d’utilisateurs dans l’UE est soumise à des obligations particulières en raison de sa taille », indique Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur. Les trois sites pornographiques rentrent dans cette catégorie.

D’ici à quatre mois, Pornhub, Xvideos et Stripchat devront se conformer aux obligations prévues par le DSA pour les VLOP. Cela comprend une modération de contenu bien plus élaborée, davantage de transparence avec les autorités européennes ainsi que l’obligation de protéger les mineurs en les empêchant, par exemple, « d’accéder à des contenus pornographiques en ligne, notamment à l’aide d’outils de vérification de l’âge ».

« J’ai été très clair sur le fait que la création d’un environnement en ligne plus sûr pour nos enfants est une priorité de mise en œuvre dans le cadre du DSA », rappelle Thierry Breton.

Le DSA déjà en action

« Je me réjouis que Pornhub, XVideos et Stripchat aient été désignés comme de très grandes plateformes en ligne. Cela permettra un examen plus approfondi et une plus grande responsabilité de leurs algorithmes et de leurs processus. Le DSA démontre une fois de plus qu’il est un outil essentiel pour garantir que la technologie respecte les droits fondamentaux des citoyens européens », commente Margrethe Vestager, commissaire européenne à la concurrence.

De premières investigations au nom du Digital Services Act ont récemment été lancées. Plusieurs réseaux sociaux ont ainsi dû fournir aux régulateurs des données sur leurs processus de modération en lien avec le conflit israélo-palestinien et la protection des mineurs. X, anciennement Twitter, est la première plateforme à faire l’objet d’une enquête formelle.

En cas de non-respect du DSA, les entreprises s’exposent à des amendes pouvant aller jusqu’à 6 % de leur chiffre d’affaires mondial. En cas de violations graves et répétées au règlement, elles pourront se voir interdire leurs activités sur le marché européen.