Elon Musk vient de le confirmer. X, anciennement Twitter, va lancer deux nouvelles offres d’abonnement. La première sera moins onéreuse que X Premium et intégrera les mêmes fonctionnalités, mais sans réduction des publicités. La seconde sera plus chère, mais sans annonce.

Anciennement baptisée Twitter Blue, la souscription à X est désormais nommée X Premium. Pour 8 dollars mensuels, elle permet à ses abonnés d’obtenir le badge bleu de vérification, d’accéder à des fonctionnalités de manière anticipée ou encore de personnaliser davantage l’application.

Des rumeurs récentes rapportaient que X Premium serait prochainement déclinée en trois offres distinctes. C’est ce qui semble se profiler avec la nouvelle annonce d’Elon Musk. « Deux nouveaux niveaux d’abonnements X Premium seront bientôt lancés », a déclaré le milliardaire dans une publication sur le réseau social. L’une des souscriptions sera plus chère que la version actuelle de X Premium, et l’autre moins.

Two new tiers of X Premium subscriptions launching soon.

One is lower cost with all features, but no reduction in ads, and the other is more expensive, but has no ads.

— Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2023