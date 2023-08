Bon nombre d’entreprises ont à cœur de s’investir dans des projets caritatifs qui correspondent à leurs valeurs et à leur champ d’activité. C’est notamment le cas de Finixio, société londonienne spécialisée dans le marketing d’affiliation et la génération de leads. Fin juillet, elle a effectué un généreux don de 8 000 euros au St. Francis Hospice, une association à but non lucratif qui s’occupe de personnes ayant besoin de soins palliatifs, et d’individus en fin de vie.

Une donation faite dans le cadre du Sports Stars Charity Fishing Event

Chaque année, la chaîne de télévision britannique ITV4 orchestre et diffuse un événement de grande envergure : le Sports Stars Charity Fishing Event. Des grands noms du sport, comme le champion de boxe Anthony Crolla, et des personnalités de la télévision anglo-saxonne, se réunissent pour une compétition de pêche afin de collecter des fonds pour une palette d’organisations caritatives.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Plusieurs sociétés s’engagent également dans la démarche en sponsorisant cette journée unique. Parmi elles, Finixio, une entreprise fondée en 2018 qui grimpe dans le monde du marketing d’affiliation. Actuellement, elle exploite plus de cinquante sites web internationaux depuis lesquels les marques peuvent lancer des campagnes marketing. Ils couvrent plusieurs thématiques : tech, finance, jeux vidéo, sport…

Portée par des valeurs fortes, Finixio souligne vouloir mettre l’accent sur l’humain et la collaboration autant dans ses projets client que dans sa culture d’entreprise. Cette volonté se traduit aujourd’hui dans ses engagements. En son rôle de sponsor du Sports Stars Charity Fish Event, la société a choisi d’effectuer un don au St. Francis Hospice « en raison de l’excellent travail qu’il accomplit au sein de la communauté locale », a expliqué Neil Roarty, Head of North America chez Finixio.

La firme a rendu visite aux employés de l’établissement de Romford, dans l’Essex, pour leur remettre le chèque. « Le personnel s’occupe sans relâche des résidents de l’hospice et veille à ce qu’ils soient le plus à l’aise et le mieux soignés possible. C’était également un grand plaisir d’entendre parler de tout le travail communautaire effectué par l’équipe de plus de 800 personnes. C’était une véritable leçon d’humilité de pouvoir lui parler et de voir, en personne, la différence qu’elle fait dans tant de vies », a ajouté Neil Roarty.

Grâce à ce don, l’association prévoit de poursuivre ses efforts en continuant d’accompagner les malades et leurs proches. « Nous nous réjouissons de travailler avec Finixio à l’avenir. Ensemble, nous pouvons faire une réelle différence pour les personnes en fin de vie et pour leurs familles qui doivent faire face à la perte d’un être cher », a ajouté Anne Brown, Head of Major Gifts and Partnerships au St. Francis Hospice.

De son côté, l’entreprise britannique compte travailler main dans la main avec davantage d’associations caritatives, notamment dans le secteur de la santé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Finixio.