Amazon serait en pourparlers avec plusieurs entreprises de télécommunications américaines afin d’inclure un abonnement mobile à son offre Prime outre-Atlantique. Cette initiative lui permettrait d’attirer et de fidéliser les clients, mais pourrait avoir des répercussions néfastes sur les fournisseurs de réseaux.

Des discussions avec T-Mobile, Verizon et Dish

Depuis la hausse de la souscription à Amazon Prime, passée de 119 à 139 dollars annuels aux États-Unis, la croissance de l’abonnement est bien moins rapide. L’une des solutions envisagée par le géant de l’e-commerce serait de proposer aux membres de Prime des forfaits à 10 dollars par mois, voire gratuits. Ce montant défie toute concurrence dans le pays, où les forfaits avec Internet illimité débutent à environ 60 dollars mensuels.

Selon Bloomberg, qui s’est entretenu avec des personnes proches de l’entreprise, elle a débuté les pourparlers il y a environ deux mois avec Verizon, T-Mobile et Dish pour intégrer leurs réseaux à son offre. Les clients de Prime bénéficieraient ainsi d’un forfait mobile en plus de la livraison rapide et gratuite, du service de streaming vidéo et de la plateforme de streaming musicale.

Pour l’heure, les parties intéressées nient leur implication dans un tel projet, qui n’est pas encore finalisé et pourrait même être abandonné. « Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux avantages pour les membres Prime, mais nous n’avons pas l’intention d’ajouter la connexion sans fil pour le moment », a précisé un porte-parole d’Amazon. T-Mobile, Dish et Verizon ont tenu des propos similaires.

Amazon pourrait chambouler le marché des forfaits mobiles aux États-Unis

Un tel partenariat avec Amazon serait à double tranchant pour les télécoms américains. Si son offre est proposée à un prix aussi bas, la société risque de grandement les concurrencer et de récupérer leurs clients. Par le passé, Amazon a déjà montré qu’elle était prête à dépenser massivement pour augmenter son nombre d’abonnés Prime. D’un autre côté, collaborer avec la firme représenterait un moyen pour les opérateurs de rentabiliser leurs investissements dans la 5G, qui se sont élevés à plusieurs milliards de dollars.

Pour ce qui est d’Amazon, ajouter cette nouvelle offre à Prime lui permettrait de mieux rivaliser avec Walmart, son principal rival outre-Atlantique. Le géant de la grande distribution a en effet lancé son propre abonnement, Walmart Plus, qui comprend un accès au service de streaming Paramount+.

Il ne s’agirait pas de la première incursion d’Amazon dans l’industrie des réseaux sans fil. L’entreprise prévoit de commencer à tester son service Internet par satellite, appelé Project Kuiper, prochainement. En 2014, elle a par ailleurs lancé le Fire Phone à 199 dollars, mais a essuyé un échec cuisant et a fini par abandonner le produit un an plus tard.