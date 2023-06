Développer une stratégie digitale est une chose, en maximiser l’impact en est une autre. Pour accroître leur taux de conversion et développer leur trafic, les entreprises doivent continuellement monitorer et peaufiner leurs activités digitales. Pour cela, une seule solution : s’appuyer sur des indicateurs clés de performance (KPI).

Le défi reste encore d’identifier ceux qui aideront réellement à surveiller la trajectoire de l’organisation pour voir si elle se rapproche de ses objectifs. C’est justement sur ce point que porte le prochain webinar de Metrixx.

Le jeudi 29 juin à 11h, l’agence conseil en data marketing et activation digitale vous fera découvrir comment piloter vos activités digitales avec les bons KPIs pour, ainsi, prendre des décisions plus éclairées.

Les métriques indispensables pour peaufiner votre plan d’action

Nombre de visites, volume de leads, taux de rebond… Il existe une pléthore d’indicateurs pour piloter votre stratégie digitale. Bien choisis, ils permettent d’affiner méticuleusement le plan d’action mis en place et d’optimiser les actions déployées. Toutefois, lorsqu’ils sont trop nombreux et trop peu pertinents, vous obtenez totalement l’effet inverse. Vous perdez de la visibilité sur vos différents leviers et passez potentiellement à côté d’un problème qui impacte vos résultats, ou d’un coup de maître à réaliser qui boostera votre business.

Le choix de vos KPI est donc capital. Pour autant, il n’est pas toujours évident de s’y retrouver dans cet océan de métriques et d’identifier celles qui vous aideront véritablement à avancer dans votre projet. C’est justement pour vous aider à y voir plus clair que Vladimir Roybet, fondateur et Consultant Data, Charlène Grenet, responsable des opérations et Julian Villalta, chef de projets Data vous donnent rendez-vous lors de ce webinar.

Les trois experts vous partageront leurs secrets pour identifier les KPI qui permettent de mesurer correctement votre activité digitale. De nombreux conseils vous seront donnés afin que vous réussissiez à tirer le meilleur parti de ces précieuses métriques, et ainsi franchir un cap décisif dans vos performances digitales.

Dans le détail, voici le programme de ce webinar :

Introduction : la North Star Metric et les KPI digitaux ;

Des astuces pour identifier les KPI pertinents pour votre stratégie digitale ;

Des recommandations d’experts pour collecter et analyser vos données afin de mesurer vos KPI ;

Une étude de cas et exemples ;

Une session de questions/réponses.

Vous l’aurez compris, les spécialistes de Metrixx vous offriront un tour d’horizon complet des indicateurs à suivre pour piloter votre activité digitale comme un pro. Autant dire que le webinar est LE rendez-vous à ne pas manquer pour toute entreprise qui souhaiterait améliorer sa stratégie et accélérer le développement de son business. Pour ne manquer aucun des conseils fournis par les intervenants, inscrivez-vous dès maintenant à cette webconférence.

Bon à savoir : en cas d’indisponibilité, il est possible de recevoir un lien vers le replay du webinar par e-mail. Vous pourrez alors le visionner au moment qui vous convient le mieux !