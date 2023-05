Nouveau rebondissement autour de la présence européenne d’OpenAI, la société américaine spécialisée dans le développement d’outils d’intelligence artificielle. Le président-directeur général de l’entreprise, Sam Altman, qui avait pourtant évoqué un retrait de sa start-up en Europe le 24 mai 2023 au vu de la possible mise en vigueur de l’AI Act, a décidé de faire machine arrière quelques jours plus tard.

Dans le cadre de son voyage à Londres, le cofondateur d’OpenAI avait déclaré que « ses équipes essaieraient de se conformer » au futur AI Act européen. Il avait néanmoins ajouté que s’ils n’y parvenaient pas, son entreprise cesserait toute activité sur le continent européen, affirmant que « ce genre de détails comptait vraiment à ses yeux ».

Les législateurs européens responsables de l’élaboration de cette loi se sont exprimés auprès de Reuters, précisent « qu’il n’était plus l’heure du débat, mais celui du vote ». De son côté, Thierry Breton a également réagi aux propos de Sam Altman sur Twitter. « Il ne sert à rien de tenter de faire du chantage, prétendant qu’en élaborant un cadre clair, l’Europe retarde le déploiement de l’IA générative. Au contraire ! Avec le « Pacte IA » que j’ai proposé, nous visons à aider les entreprises dans leur préparation à la loi européenne sur l’IA ».

There is no point in attempting blackmail — claiming that by crafting a clear framework, Europe is holding up the rollout of generative #AI.

To the contrary!

With the “AI Pact” I proposed, we aim to assist companies in their preparation to EU AI Act 🇪🇺https://t.co/gHsV69L81S pic.twitter.com/N5r83yWtIe

— Thierry Breton (@ThierryBreton) May 25, 2023