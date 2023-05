Fin avril, le studio chinois miHoYo a fait son grand retour avec Honkai: Star Rail. Le jeu de rôle tactique, disponible sur mobile et PC, connaît déjà un franc succès ...

Fin avril, le studio chinois miHoYo a fait son grand retour avec Honkai: Star Rail. Le jeu de rôle tactique, disponible sur mobile et PC, connaît déjà un franc succès auprès des joueurs du monde entier. Avec ce nouveau titre, l’entreprise espère concurrencer le géant du secteur, Tencent.

20 millions de téléchargements en une journée

Au cours des trois dernières années, miHoYo a été propulsé sur le devant de la scène grâce à Genshin Impact. En seulement six mois, le jeu vidéo de type action-RPG a récolté plus d’un milliard de dollars. Les joueurs se sont laissés séduire par son univers particulièrement riche en contenu. Avec 4,8 milliards de dollars de recettes engrangés depuis sa sortie, il est aujourd’hui le troisième jeu mobile générant le plus de revenus dans le monde, juste derrière PUBG Mobile et Honor of Kings, deux titres de Tencent.

MiHoYo cherche aujourd’hui à rencontrer un succès similaire avec sa nouvelle licence, Honkai: Star Rail. Au cours des derniers mois, tous les efforts ont été concentrés sur celle-ci. « Tout le monde se dépêchait pour être prêt pour le lancement du jeu. L’entreprise y a consacré beaucoup de ressources. Il est clair que l’intention est d’en faire un produit au moins aussi important que Genshin Impact et qu’il devienne le titre principal de la société », a déclaré un employé ayant travaillé sur le projet au Financial Times.

MiHoYo semble bien parti pour atteindre son objectif. En seulement vingt-quatre heures, Honkai: Star Rail a été téléchargé plus de 20 millions de fois sur PC et mobile. Avec de tels résultats, le titre surpasse son prédécesseur, qui avait atteint la barre des 17 millions de téléchargements en une journée. Cette belle performance est le fruit d’opérations marketing bien ficelées et d’une intense campagne de pré-téléchargement.

Côté financier, aucune information officielle n’a été donnée. Sensor Tower estime toutefois que Honkai: Star Rail a généré 1,3 fois plus de revenus en une semaine que Genshin Impact sur la même période. Bien que l’analyse ne couvre que les téléchargements et achats sur smartphone, cela peut être un premier indicateur.

Pour le moment, le secteur des jeux vidéo en ligne chinois est toujours largement dominé par Tencent et NetEase, qui détiennent respectivement 50 % et 20 % des parts de marché. Cela est particulièrement élevé comparé aux éditeurs des autres pays, dont les parts ne dépassent généralement pas 10 %. Malgré tout, miHoYo compte bien redoubler d’efforts pour se faire une place aux côtés des plus grands.