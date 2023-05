Alors que la Worldwide Developers Conference (WWDC) d’Apple se déroulant du 5 au 9 juin 2023 approche à grands pas, la marque à la pomme pourrait en profiter pour présenter ...

Alors que la Worldwide Developers Conference (WWDC) d’Apple se déroulant du 5 au 9 juin 2023 approche à grands pas, la marque à la pomme pourrait en profiter pour présenter un casque de réalité mixte, associant réalité virtuelle (VR) et réalité augmentée. De son côté, Meta devrait dévoiler, à la fin de l’année au plus tard, le Meta Quest 3, laissant envisager un duel au sommet entre les deux géants dans ce secteur.

Quand la guerre des consoles inspire le marché des casques VR

Au milieu des années 80, dans le secteur du divertissement, le jeu vidéo commença à occuper une place prépondérante. Plusieurs entreprises avaient donc décidé de se lancer sur ce marché. Deux d’entre elles attiraient beaucoup de joueurs, entreprenant alors un affrontement pour savoir qui possédait les meilleures consoles : Nintendo ou Sega. Ce fut lors du passage de la 2D à la 3D à la fin des années 90 que Nintendo continua de prospérer et que Sega s’effondra, n’ayant pas réussi à prendre correctement le virage, malgré une Dreamcast prometteuse.

Sur le marché des casques de réalité virtuelle, des similitudes avec celui du jeu vidéo apparaissent. Au début des années 2010, une start-up, Oculus VR, travaille sur un dispositif encourageant. L’entreprise s’est rapidement fait une réputation et malgré la seule publication d’un kit de développement, Meta décide de racheter la société pour 2 milliards de dollars.

Plusieurs casques vont être commercialisés à des prix allant de 300 à 500 euros environ. D’abord en collaboration avec Samsung, aboutissant au Gear VR en 2015, puis seul avec l’Oculus Quest en 2018 et l’Oculus Quest 2 l’année suivante, devenu Meta Quest 2 par la suite. Au cours de cette période, Oculus a dû faire face à une assez faible concurrence, principalement celles d’HTC et de Pico, investis dans le marché, mais ayant des ressources plus limitées en recherche et développement, de même que pour la production de leurs casques…

Apple face à Meta, le duel inévitable des casques de réalité virtuelle

Ce n’est pas le cas pour Apple, qui œuvre depuis plusieurs années à l’élaboration de son propre casque. Et c’est cet aspect qui laisse entendre que Meta pourrait affronter un concurrent de taille sur ce marché. La firme de Cupertino semble avoir mis toute son énergie pour développer un appareil haut de gamme qui pourrait d’abord séduire non seulement ses inconditionnels, mais aussi des habitués des casques VR en quête d’une expérience différente et potentiellement plus sophistiquée que celle proposée par Meta.

Apple a également un autre avantage : il a décidé de prendre son temps avant de s’immiscer dans ce secteur. Cela lui a permis d’identifier les produits qui ont eu un succès retentissant, comme ceux proposés par Meta, de ceux qui ont eu un succès moindre, comme les Google Glass. Néanmoins, l’entreprise dirigée par Mark Zuckerberg ne compte pas se laisser faire avec la sortie du Meta Quest 3. Ce casque est jugé de très bonne facture par Bloomberg pour un prix six fois mois élevé, 500 € contre 3 000 € attendus pour le produit d’Apple.

En parallèle, Meta s’est rapproché de Magic Leap. Cette start-up est connue pour avoir commercialisé une paire de lunettes connectées et deux casques de réalité mixte qui n’ont pas rencontré le succès escompté, mais dont les technologies ont été saluées. Afin de rebondir, le fabricant pourrait bien fournir certaines de ses licences au géant californien dans le cadre d’un partenariat. Meta recevrait de ce fait un sérieux coup de pouce dans le développement de ses propres systèmes de réalité augmentée et de réalité virtuelle.

Attention toutefois à l’émergence de nouveaux concurrents très sérieux. Lorsque Nintendo était sorti grand vainqueur de son affrontement face à Sega, elle a dû faire face à deux rivaux qui l’ont peu à peu éclipsé du marché du jeu vidéo haute définition. Il s’agissait alors de Sony avec sa PlayStation et Microsoft avec sa Xbox. Dans le cadre des casques VR, l’acteur émergent pourrait bien être ByteDance qui ne laisse d’ailleurs aucun répit à Meta dans la course au recrutement de talents.