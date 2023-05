Les entreprises sont quotidiennement assaillies de messages commerciaux. Pour tirer son épingle du jeu, il faut être authentique et convaincant. Il convient de s’intéresser à l’activité du prospect en ligne et à ses besoins pour attirer son attention. En somme, il faut tout donner pour créer une relation solide avec lui, et ce, avant même qu’il devienne votre client. Le problème, c’est qu’entretenir cette fameuse relation demande beaucoup de temps. Il faut réagir à ses publications et lui envoyer régulièrement des messages sur diverses plateformes. Pour plus de praticité, des outils comme Breakcold peuvent être utilisés. Il crée un feed de prospection pour interagir avec vos prospects et clients.

Un puissant logiciel qui mêle CRM multicanal et social selling

Breakcold est un CRM permettant de rester facilement en contact avec vos leads, et ce, sur LinkedIn, Twitter et par e-mail. Pour cela, les créateurs ont mis au point une interface qui ressemble à celle des réseaux sociaux. Concrètement, une page pour chaque prospect est créée, avec les liens vers ses comptes social media, ses coordonnées de contact, le nom de son entreprise… En somme, toutes les informations importantes à son propos.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

L’interface est également constituée d’un fil d’actualité avec toutes ses dernières publications. Tout étant centralisé, il n’y a pas besoin d’osciller entre différentes plateformes pour interagir avec le lead. Il est possible de commenter et d’aimer ses posts, ou encore de lui envoyer des messages privés sans même ouvrir LinkedIn ou Twitter. La mise en place se fait simplement : il suffit de copier et de coller les URLs de ses comptes sur Breakcold.

S’il est possible de suivre des prospects individuellement, l’outil permet aussi de créer une interface pour monitorer l’activité d’un groupe de clients ou de leads. Un nouveau feed est alors créé avec toutes leurs publications. Vous pouvez paramétrer des filtres pour mieux vous y retrouver dans vos différents fils d’actualité et les retrouver plus facilement. Il est par exemple possible de ne voir que les prospects froids, les nouveaux inscrits, les C-levels… Ils peuvent être triés selon leur niveau de maturité.

Côté e-mailing, vous pouvez mettre au point et déployer vos campagnes directement depuis la plateforme. De nombreux templates sont à votre disposition pour vous aider à convertir le plus de prospects possible.

En parallèle, Breakcold dispose d’un onglet permettant de visualiser l’étape du pipeline commercial dans laquelle se trouve un lead. Pour plus de lisibilité, ils sont triés de la même façon que sur un tableau Kanban. À vous de l’organiser en fonction de l’évolution de votre stratégie et de vos deals.

Breakcold apparaît donc comme un outil utile pour créer des relations solides avec ses leads et ses clients. La promotion affichée sur la marketplace AppSumo permet en ce moment de s’équiper de l’outil à bas coût. Pour 39 dollars à vie au lieu de 348 dollars, vous disposez de l’intégration à Zapier, d’un accès illimité à la solution et de trois slots. Chacun d’entre eux peut être utilisé pour connecter soit un compte LinkedIn, un compte Twitter ou une adresse e-mail. Pour plus de slots et d’options, il faudra se tourner vers les offres payantes, démarrant à 99 dollars.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.