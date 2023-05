Lors du salon Computex, qui se tient à Taipei à Taïwan, Arm a présenté ses nouvelles architectures pour smartphones, et a également évoqué le sujet actuellement sur toutes les bouches ...

Lors du salon Computex, qui se tient à Taipei à Taïwan, Arm a présenté ses nouvelles architectures pour smartphones, et a également évoqué le sujet actuellement sur toutes les bouches : l’intelligence artificielle (IA). Une intervention parfaitement calculée, alors que l’introduction en bourse du fabricant britannique approche à grands pas.

De nouvelles architectures pour smartphones

Après que Nvidia ait concentré quasiment toute sa keynote sur l’IA générative, Arm a aussi fait des annonces allant dans ce sens, en restant tout de même énigmatique à ce sujet. Son PDG, Rene Haas, a assuré que les processeurs d’IA sur les appareils à petite échelle utiliseront tous la technologie Arm. Il a également rappelé que la super-puce de Nvidia, Grace Hopper, est basée sur l’architecture de son entreprise.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Lors de l’événement, le constructeur a présenté sa première gamme de cœurs de processeurs exclusivement 64 bits, considérés comme plus avancés et plus performants que leurs homologues 32 bits, car ils peuvent traiter des volumes de données plus importants et gérer des tâches plus complexes. Comme le note Engadget, cela peut donner le ton pour Android, alors que des marques comme Oppo et Xiaomi s’accrochent au 32 bits. A contrario, Apple est passée au 64 bits depuis l’iPhone 11. Pour rappel, l’architecture Arm équipe 99 % des smartphones haut de gamme.

La société a notamment dévoilé le Cortex-X4, le processeur le plus rapide qu’elle ait fabriqué jusqu’à présent, assure-t-elle. Celui-ci devrait apporter 15 % de performances supplémentaires par rapport à son prédécesseur, le Cortex X-3, en mettant justement l’accent sur les applications basées sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique.

Elle a également présenté le Cortex-A720, successeur de l’A715 avec 20 % d’efficacité énergétique en plus par rapport à celui-ci, ainsi que le Cortex-A520, « le cœur de processeur à haute efficacité le plus performant jamais conçu par Arm ».

Un processeur graphique prenant en charge le ray tracing sur smartphone

Arm a aussi annoncé, en grande pompe, l’Immortalis-G715. Elle affirme qu’il s’agit de son premier processeur graphique à prendre en charge le ray tracing sur mobile, poussant les jeux sur Android à un autre niveau. Son architecture a été conçue pour les jeux à haute géométrie et les applications 3D en temps réel, afin de reproduire les sensations d’une expérience sur console sur les appareils mobiles.

La keynote et les annonces d’Arm ont été suivies de très près, alors que la société devrait réaliser son introduction en bourse avant la fin de l’année. Elle se prépare progressivement à celle-ci ; en plus d’avoir modifié son modèle commercial, elle s’est également restructuré afin d’engranger plus de revenus. Arm espère être valorisée à plus de 50 milliards de dollars, et cherche en outre à lever au moins 8 milliards de dollars.