OpenAI a levé 175 millions de dollars pour son OpenAI Startup Fund, un fonds d’investissement dont l’objectif est de financer les start-up qui « repoussent les limites de la façon dont l’IA peut avoir un impact positif sur le monde et changer profondément la vie des gens ».

L’OpenAI Startup Fund a été revu à la hausse

L’OpenAI Startup Fund a été lancé initialement en mai 2021 avec le soutien de Microsoft et d’autres investisseurs. Initialement, l’entreprise prévoyait d’investir 100 millions de dollars dans le fonds mais selon un document de la Securities and Exchange Commission (SEC), organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers, son montant à sa clôture s’élève à 175 millions de dollars.

« Nous cherchons à nous associer à un petit nombre de jeunes pousses dans des domaines où l’intelligence artificielle peut avoir un effet transformateur – comme les soins de santé, le changement climatique et l’éducation – et où les outils d’intelligence artificielle peuvent donner des moyens d’action aux gens en les aidant à être plus productifs », détaille la société.

Le fonds, géré par Sam Altman, PDG d’OpenAI, et Brad Lightcap, directeur de l’exploitation, a levé des fonds auprès de 14 investisseurs. Selon The Information, l’entreprise cherche d’ores et déjà à en créer un deuxième, prouvant toute l’étendue de ses ambitions.

L’engouement autour de l’IA

Depuis le lancement de ChatGPT à la fin novembre, OpenAI est devenue une entreprise de premier plan dans l’industrie de la tech. Ses modèles de langage ont suscité un engouement inédit autour de l’intelligence artificielle générative, à tel point que Microsoft a décidé d’investir 10 milliards de dollars pour la financer et la soutenir. Depuis, la firme de Redmond déploie la technologie d’OpenAI dans beaucoup de ses produits. Elle est suivie de près par Google, qui introduit progressivement ses propres modèles d’IA à ses outils.

Le marché mondial de l’IA serait évalué à 142,3 milliards de dollars en 2023, et il continue de croître grâce à l’afflux d’investissements qu’il reçoit. Il y a quelques semaines, OpenAI levait plus de 300 millions de dollars auprès d’investisseurs en capital-risque, avec une valorisation estimée entre 27 et 29 milliards de dollars. Cette semaine, Sam Altman révélait que la firme souhaitait étendre ses activités en Europe pour y ouvrir un bureau de recherche et d’ingénierie.