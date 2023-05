Toute stratégie commerciale vise à accroître le chiffre d’affaires d’une entreprise et à maximiser la rentabilité de ses investissements. C’est pour cette raison que l’on exige des commerciaux qu’ils soient particulièrement efficaces.

Pour augmenter l’efficience de leurs équipes, certaines sociétés s’arment de CRM puissants et d’outils d’aide à la vente, à l’image de HubSpot Sales.

Pour comprendre comment cet outil peut contribuer à booster votre efficacité commerciale et amener votre entreprise au sommet, Markentive, l’agence HubSpot spécialiste des problématiques de croissance et de la transformation digitale des entreprises, vous donne rendez-vous le jeudi 1er juin à 11h. Au programme, un tour d’horizon du logiciel et des possibilités offertes par celui-ci.

Optimisez l’efficacité de vos forces de vente

Depuis plusieurs années déjà, HubSpot révolutionne les stratégies marketing et commerciales des entreprises grâce à sa large gamme d’outils permettant d’orchestrer des campagnes, de développer sa relation client ou encore d’accroître ses ventes. HubSpot Sales contribue justement à atteindre ce dernier objectif. Le logiciel est équipé d’outils de productivité permettant d’automatiser un certain nombre de tâches afin que vos commerciaux puissent se concentrer sur les missions à plus forte valeur ajoutée et ainsi accélérer la croissance de l’entreprise.

Atteindre ce but implique de manier tous les rouages de la solution et connaître, en détail, toutes les possibilités offertes par celle-ci pour booster l’efficacité commerciale de ses équipes. Quelles sont les fonctionnalités à utiliser ? Comment en tirer le meilleur parti ? C’est pour vous éclairer sur toutes ces questions que Céline Pelcot, Consultante RevOps et Clément Lorriaux, Account Executive, vous invitent lors d’un webinar exclusif.

Les deux experts de Markentive vous donneront un aperçu des fonctionnalités disponibles sur HubSpot Sales et vous partageront leurs astuces pour tirer profit de chacune d’entre elles. L’objectif est de mettre en exergue comment elles peuvent vous aider à améliorer à la fois votre efficacité commerciale, le pilotage de votre performance et le coaching de vos équipes de ventes.

Comment l’écosystème HubSpot vous permet de consolider votre donnée prospect et client ?

Quelles sont les fonctionnalités à exploiter pour optimiser l’efficacité de votre force de vente ?

Comment capitaliser pleinement sur le reporting et les pipelines pour piloter sa performance commerciale ?

Quels outils intégrer à HubSpot pour fluidifier son processus commercial ?

Parmi les points qui seront abordés lors de ce webinar :

Cette webconférence s’adresse autant aux commerciaux qui utilisent déjà HubSpot Sales et souhaiteraient capitaliser davantage sur leur outil qu’aux entreprises qui envisagent de déployer cette solution, mais aimeraient en savoir plus sur son potentiel pour leurs équipes commerciales.

En somme, le webinar de Markentive est indispensable à toute organisation souhaitant optimiser ses processus de vente et doper son chiffre d’affaires. Pour découvrir comment mettre la puissance de HubSpot Sales au service de votre activité, inscrivez-vous dès maintenant à cet événement. Dans le cas où vous ne seriez pas disponible le 1er juin, il est possible de s’inscrire pour recevoir le lien vers le replay.