Dans sa quête pour recentrer sa chaîne de production sur le sol américain, Apple a dévoilé, le 23 mai, un partenariat « de plusieurs milliards de dollars » avec Broadcom. Cet accord a pour objectif de développer des puces 5G et des composants de connectivité sans fil de pointe. Un moyen pour le géant de la tech de rentrer dans les clous de ses engagements d’investissement aux États-Unis, pris en 2021.

Apple veut soutenir l’économie américaine

« Nous sommes ravis de prendre des engagements qui mettent à profit l’ingéniosité, la créativité et l’esprit d’innovation de l’industrie manufacturière américaine », a déclaré Tim Cook, président-directeur général d’Apple. Parmi les composants 5G fabriqués par Broadcom se trouvent les résonateurs acoustiques massifs à couche mince (FBAR), utilisés dans les cas de fréquence élevée nécessitant une puce de taille et poids réduits.

Ces derniers seront en partie élaborés dans l’usine de Broadcom située à Fort Collins, dédiée exclusivement à la production de FBAR, où Apple revendique soutenir plus de 1 100 emplois. Tim Cook soulignait que « tous les produits d’Apple reposent sur des technologies conçues et fabriquées ici, aux États-Unis, et nous continuerons à renforcer nos investissements dans l’économie américaine ».

Selon le communiqué du mastodonte, ces investissements entrent dans le cadre de l’engagement d’Apple, en 2021, « d’investir 430 milliards de dollars sur une période de cinq ans ». Il ajoute être « en passe d’atteindre son objectif grâce à des dépenses directes auprès de fournisseurs américains, à des investissements dans des centres de données, à des dépenses d’investissement aux États-Unis et à d’autres dépenses nationales ».

Apple veut internaliser sa chaîne de production

Depuis quelques mois, Apple cherche à se détacher de la chaîne de production chinoise, dont elle dépend énormément. En 2022, la politique « Zéro Covid » de Pékin avait fortement mis à mal ses activités. Alors que Tim Cook affirmait encore récemment qu’Apple avait une « relation symbiotique » avec la Chine, la société basée à Cupertino appelle en parallèle ses fournisseurs à relocaliser leurs opérations vers le Vietnam ou l’Inde.

En outre, Apple souhaite, à terme, produire un grand nombre des semi-conducteurs essentiels à la fabrication de ses produits en interne. Début janvier, Bloomberg révélait que la marque à la pomme désirait remplacer la puce combinant le Wi-Fi et le Bluetooth, fournie par Broadcom, par l’une des siennes d’ici à 2025. Qualcomm, l’un de ses principaux partenaires, serait également concerné.

Pour les deux prestataires, une telle situation mettrait à mal leur santé financière. Apple représente 20 % à 22 % de leur chiffre d’affaires. Si Apple reste proche de Broadcom pour la fabrication de puces 5G, Qualcomm s’attend à ce que les premiers iPhone dépourvus de ses semi-conducteurs 5G soient expédiés dès 2024.