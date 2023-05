Sekoia.io a levé, ce mercredi 24 mai, la plus importante somme pour un acteur français de la cybersécurité depuis le début de l’année avec 35 millions d’euros. Cette start-up française ...

Sekoia.io a levé, ce mercredi 24 mai, la plus importante somme pour un acteur français de la cybersécurité depuis le début de l’année avec 35 millions d’euros. Cette start-up française fournit une plateforme de détection des menaces à des entreprises du CAC40 comme EDF et des administrations.

Sekoia.io veut protéger 3,5 millions d’employés en Europe

L’investissement dans Sekoia.io a été réalisé par la Banque des territoires, une institution publique créée pour soutenir le développement économique et social des territoires français, et des entreprises d’investissement : Bright Pixel, une branche de la holding portugaise Sonae ; BNP Paribas Developpement, une filiale de la banque homonyme ; Omnes Capital et Seventure. En fin d’année 2020, la jeune pousse avait auparavant levé 10 millions d’euros auprès des fonds d’Alliance Entreprendre et, déjà, d’Omnes Capital.

Freddy Milesi, PDG et fondateur de Sekoia, souhaite avec ces sommes « diffuser largement » sa technologie « afin de devenir le leader de la détection et réponse cyber en Europe ». La plateforme de l’entreprise, surnommée Tour de contrôle, est une solution de détection et réponse étendues, appelée XDR dans le jargon. Elle promet de détecter en temps réel, ou en avance, les menaces et les attaques des pirates informatiques.

Pour s’imposer à l’international, l’entreprise va doubler le nombre de ses employés, actuellement autour de la centaine. L’entreprise veut également protéger « plus de 3,5 millions d’employés à travers toute l’Europe d’ici 24 mois ». Actuellement, elle protège près d’un million de salariés en France avec une centaine de clients. Sekoia.io revendique un chiffre d’affaires en croissance de 250 % sur chacune des deux dernières années. En 2023, elle vise la barre des dix millions d’euros de volume des ventes.

Ces annonces devraient réjouir le gouvernement français. En septembre dernier, il avait affirmé ses ambitions pour voir émerger des champions du secteur de la cybersécurité dans l’hexagone. Jean Noël Barrot, ministre délégué au Numérique avait annoncé vouloir, à l’horizon 2025, multiplier par trois le chiffre d’affaires du secteur (4,14 milliards d’euros en 2022 d’après Statista), trois licornes, start-up valorisée à plus d’un milliard de dollars, et 37 000 emplois créés.

Le travail du gouvernement commence déjà à porter ses fruits. En plus du succès de Sekioa.io, Tehtris, une start-up fondée par deux anciens de la DGSE, Éléna Poincet et Laurent Oudot, a décroché une levée de fonds de 44 millions d’euros ; DataDome, spécialisé dans la détection des attaques de robots, a levé 38 millions d’euros ; Seasame It, anticipation de cyberattaques, a collecté 10 millions d’euros. Beaucoup d’entre elles visent désormais le graal devenir une licorne d’ici quelques années.