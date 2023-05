Chaque jour, nous utilisons de nombreuses applications : pour communiquer avec les clients, pour faire notre comptabilité, pour créer des campagnes marketing… En s’en servant, nous nous rendons parfois compte que certaines fonctionnalités pourraient être ajoutées pour améliorer les processus. Certains se lancent alors dans la création d’outils en interne, mais cela demande beaucoup de temps et de moyens.

C’est face à ce constat que Yaniv Tross a conçu Ply. Actuellement disponible en version d’essai, il permet de créer des fonctionnalités et de les ajouter à des applications comme Gmail ou encore Salesforce. Tout se fait sous forme de workflows.

Enrichir vos applications

Ply permet d’intégrer quatre types de fonctionnalités à vos applications. La première, ce sont les add-ons. Concrètement, ils font apparaître une interface personnalisée sur la page où vous vous trouvez. Ces éléments sont contextuels, ce qui signifie qu’ils viennent puiser dans les données affichées sur la fameuse page, par exemple votre boîte de réception. Admettons qu’un client vous envoie un e-mail à propos d’un problème rencontré avec votre offre. En cliquant sur l’add-on, vous pouvez transformer son message en ticket de support client, qui sera envoyé sur votre logiciel dédié.

L’outil vous permet également de paramétrer des notifications dès qu’une action est effectuée. Cela peut être un collègue qui termine un projet sur Asana ou encore un visiteur qui remplit un formulaire créé avec HubSpot. Vous êtes notifié directement sur votre bureau. Il est possible de créer et d’automatiser un workflow à partir de la notification en connectant plusieurs applications entre elles.

Ply offre aussi la possibilité de concevoir des fonctionnalités personnalisées qui fonctionnent sur n’importe quelle application prise en charge. Tout se fait via la barre de commande de l’outil. À vous de sélectionner les actions pour créer l’option parfaite.

Enfin, il est possible de concevoir des portails pour offrir une expérience enrichie à vos clients. L’objectif est de leur mettre à disposition toutes les informations nécessaires à portée de main et de simplifier la communication avec eux via cet espace.

Ply n’étant disponible qu’en fonction bêta, les créateurs n’ont, pour le moment, pas spécifier les tarifs. En attendant qu’ils soient annoncés, vous pouvez essayer l’outil gratuitement.