Applied Materials, équipementier majeur dans l’industrie des semi-conducteurs, veut construire un vaste centre de recherche au sein de la Silicon Valley. Pour cela, la firme espère être subventionnée par le gouvernement américain dans le cadre du Chips Act.

Accélérer la recherche dans le domaine des semi-conducteurs

Adoptée en août 2022 outre-Atlantique, cette législation vise à stimuler la production locale de semi-conducteurs afin de moins dépendre de la Chine, mais également pour répondre à la menace qui plane sur Taïwan, où se trouve les plus importants fabricants de l’industrie au monde. Le Chips Act prévoit des subventions à hauteur de 52 milliards de dollars pour l’implémentation d’usines de production aux États-Unis, ainsi qu’11 milliards de dollars pour inciter la recherche et le développement dans ce domaine.

C’est justement en se basant sur cette dernière initiative qu’Applied Materials espère pouvoir bénéficier de subventions pour son projet. La société veut construire un énorme centre de recherche près de sa ville d’origine, Santa Clara en Californie. À hauteur de 4 milliards de dollars, il devrait être complété en 2026 et entraîner la création de plus de 2 000 emplois.

Son objectif est de permettre aux fabricants de puces et aux universités de collaborer sur les progrès réalisés pour fabriquer des puces plus puissantes, et de réduire le temps nécessaire pour que les innovations passent des laboratoires aux entreprises qui conçoivent de nouveaux équipements de fabrication, informations qui sont aujourd’hui souvent retardées lorsqu’elles sont filtrées par les fabricants de puces.

Applied Materials espère bénéficier des subventions du Chips Act

Selon les analystes du secteur, la Silicon Valley n’a pas connu de projet de construction comparable dans le domaine des semi-conducteurs depuis plus de 30 ans, note le New York Times. Ce modèle pourrait permettre de réduire de 30 % le temps nécessaire au développement des puces à une époque où la fabrication devient de plus en plus complexe, assure Applied Materials.

Bien qu’il y ait de fortes chances pour que ce centre de recherche reçoive des subventions de la part de l’administration Biden, la firme assure que le projet verra le jour même dans le cas contraire. En revanche, l’accord ou non de ce financement influera sur la taille de l’installation.

Jusqu’à présent, environ 300 entreprises ont fait savoir au département du Commerce américain qu’elles étaient intéressées par les mesures d’incitation fédérales en faveur de la fabrication de puces et de la chaîne d’approvisionnement de semi-conducteurs. Pour bénéficier de ces subventions, elles doivent néanmoins répondre à divers critères établis par le gouvernement.