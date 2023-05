Ces derniers mois, bon nombre de rédacteurs se sont interrogés sur la façon dont ils pouvaient tirer profit de l’intelligence artificielle (IA) dans leur métier. Réécriture, création d’un plan, relecture… Les possibilités sont nombreuses. Une solution réunit aujourd’hui plusieurs fonctionnalités de rédaction de ce type : Katteb.

Une IA pour vos textes et vos images

À première vue, Katteb fonctionne comme une intelligence artificielle classique : à partir d’un prompt, une réponse détaillée est générée. Toutefois, il s’arme de nombreux outils supplémentaires afin d’aider les copywriters, les blogueurs et les spécialistes du marketing à créer des contenus qualitatifs plus rapidement. L’accent est notamment mis sur la vérification des faits évoqués par l’IA. Les sources d’information sont validées et fournies en amont pour plus de transparence. Il est alors possible de les citer dans son article afin d’éviter des problèmes de plagiat.

Côté rédaction, Katteb est capable de vous fournir un plan détaillé pour un article en quelques secondes. Il suffit de sélectionner l’une des soixante langues prises en charge, le nombre de versions souhaité et le sujet du contenu. Il est même possible d’obtenir un texte entier si nécessaire. Il faudra simplement entrer un prompt un peu plus précis et des mots-clés à utiliser. Les capacités de la solution s’étendent même aux descriptions pour les Facebook Ads et les produits de sites e-commerce.

Dans le cas où vous auriez déjà un article, mais souhaiteriez qu’il soit réécrit, Katteb s’en charge. Il s’occupe de conserver le sens de votre texte, mais d’en modifier la forme. Là encore, l’outil peut vous proposer plusieurs déclinaisons.

La solution est également équipée d’une fonctionnalité pour générer des images. Une description suffit pour que quatre visuels vous soient présentés.

Katteb est un outil payant, en ce moment affiché à 39 dollars à vie au lieu de 999 dollars. L’offre comprend toutes les fonctionnalités évoquées et la possibilité de générer jusqu’à 15 000 mots par mois. Les licences supérieures, disponibles à 78 et 117 dollars, proposent respectivement de générer 30 000 et 45 000 mots par mois.

