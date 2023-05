Lors de l’AI Infra @Scale du 18 mai, un événement en ligne dans lequel Meta présente ses dernières avancées en matière d’intelligence artificielle (IA), l’entreprise californienne a dévoilé ses projets ...

Lors de l’AI Infra @Scale du 18 mai, un événement en ligne dans lequel Meta présente ses dernières avancées en matière d’intelligence artificielle (IA), l’entreprise californienne a dévoilé ses projets pour repenser son infrastructure IA. Le géant a partagé ses propres modèles de semi-conducteurs destinés à l’IA, la construction d’un centre de données optimisé pour cette technologie et de nouvelles informations sur le développement d’un superordinateur pour l’aider dans ses recherches.

Les progrès de Meta dans l’intelligence artificielle

Au cours de la présentation, Meta a exposé ses plans pour ses puces en silicium, nommées Meta Training and Inference Accelerator (MTIA), destinées à l’aider dans le domaine de l’intelligence artificielle et du traitement vidéo. « Le modèle MTIA offre une puissance de calcul et une efficacité supérieures à celles des processeurs, et elle est adaptée à nos charges de travail internes », note le communiqué.

De plus, un nouveau circuit intégré, le Meta Scalable Video Processor (MSVP), permettra au groupe d’alimenter les besoins techniques vidéo, en constante augmentation. Ce dernier sera notamment utilisé au sein du nouveau centre de données IA nouvelle génération qui permettra d’entraîner les prochains modèles d’intelligence artificielle de Meta.

Enfin, la société basée à Menlo Park a révélé que la fabrication de son superordinateur IA comportant 16 000 processeurs graphiques, le Research Supercluster, était arrivée à son terme. Selon Meta, il s’agit de « l’un des superordinateurs d’IA les plus rapides au monde, conçu pour entraîner la prochaine génération de grands modèles d’intelligence artificielle ». Il servira notamment à améliorer LLaMA, son modèle de langage lancé en février pour concurrencer ChatGPT.

Meta place ses pions sur l’intelligence artificielle

Si Meta investit depuis plusieurs années dans l’intelligence artificielle, le mastodonte considère aujourd’hui que l’IA générative « va littéralement toucher chacun de nos produits ». Dernièrement, cette technologie a intégré ses services publicitaires.

Dans une déclaration relayée par VentureBeat, Mark Zuckerberg indiquait que « nous construisons une infrastructure poussée pour l’IA depuis des années maintenant ». À lui d’ajouter que « ce travail reflète des efforts à long terme qui permettront encore plus d’avancées et une meilleure utilisation de cette technologie dans tout ce que nous faisons ».

Lors de la publication des résultats de son premier trimestre 2023, la maison mère de Facebook et Instagram a clairement affiché ses ambitions pour l’IA. Le patron du groupe expliquait vouloir « introduire des agents d’IA auprès de milliards de personnes de manière utile et significative ». Il affirmait « ne plus être en retard dans la construction de notre infrastructure d’intelligence artificielle ».

Grâce à ses progrès, Meta est prête à concurrencer Microsoft, étroit collaborateur d’OpenAI, et Google qui compte bien se servir de Bard, son robot conversationnel, pour maintenir son moteur de recherche au sommet. Un moyen pour Meta de regagner la confiance de ses investisseurs et faire de 2023 l’année de l’efficacité.