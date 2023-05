Douyin, l’équivalent chinois de TikTok, continue de multiplier les efforts dans le secteur de l’e-commerce, et cela commence à porter ses fruits pour le plus grand bonheur de sa maison-mère ...

Douyin, l’équivalent chinois de TikTok, continue de multiplier les efforts dans le secteur de l’e-commerce, et cela commence à porter ses fruits pour le plus grand bonheur de sa maison-mère ByteDance.

Une hausse de 80 % des revenus de l’e-commerce pour Douyin

Douyin compte désormais plus de 600 millions d’utilisateurs en Chine. Afin de capitaliser sur ce succès, la plateforme adopte de plus en plus de mesures pour devenir un acteur majeur du secteur de l’e-commerce, avec une unité dédiée lancée en 2020. L’année dernière, elle a par exemple introduit un nouvel onglet marketplace au sein de son application, lui donnant l’apparence d’un site de commerce en ligne traditionnel.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Au mois de septembre 2022, Douyin a également tenu son tout premier festival d’achats en ligne baptisé 921 Goodies Festival, notamment pour rivaliser avec le Singles Day d’Alibaba et le Festival 618 de JD.com. Selon Wei Wenwen, président de l’unité de commerce électronique de Douyin, le volume brut de marchandises issu de la nouvelle marketplace de la plateforme a compté pour 30 % du total des recettes de l’e-commerce en 2022. Cette mesure correspond à la valeur totale des biens vendus.

Pour la première fois, ByteDance a révélé que le revenu total engrangé par les activités d’e-commerce de Douyin avait augmenté de 80 % en 2022 par rapport à l’année précédente. Une croissance impressionnante qui motive l’entreprise à continuer sur sa lancée. Ainsi, Wei Wenwen a annoncé l’investissement de 10 milliards de yuans (environ 1,3 milliard d’euros) cette année pour aider les commerçants à développer leurs activités sur la plateforme, rapporte le South China Morning Post.

Les acteurs traditionnels tentent de s’adapter

Ce succès s’explique notamment par les formats proposés sur Douyin. Le réseau social a exploité ses formats de courtes vidéos pour offrir une expérience novatrice aux utilisateurs. D’ailleurs, les principaux sites d’achats en ligne chinois tels que Taobao, JD.com ou Pinduoduo se sont tournés vers la diffusion en direct pour promouvoir les ventes, en s’inspirant notamment de Douyin pour cela.

L’émergence de Douyin en tant qu’acteur majeur du commerce électronique a modifié le paysage du secteur en Emire du Milieu, en remettant en question les positions dominantes d’Alibaba ou de JD.com. Malgré tout, le chiffre d’affaires de l’application ne représente encore qu’une fraction de celui généré par ces plateformes, mais il semble évident que ByteDance croit au potentiel de sa filiale, et continue d’accroître son engagement dans l’e-commerce. Dans le même temps, la société utilise son expérience en Chine pour aider TikTok à générer des revenus à l’échelle internationale.

En plus de l’e-commerce, Douyin s’est également lancée dans la livraison de repas, la faisant doucement muer vers le statut de super application à l’instar de WeChat, qui est désormais incontournable en Chine. Pour rappel, le chiffre d’affaires de ByteDance a augmenté de plus de 30 % pour dépasser les 80 milliards de dollars en 2022.