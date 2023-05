Un groupe de créateurs sur TikTok vient d’intenter une action en justice pour bloquer une loi récemment signée interdisant l’utilisation de l’application dans le Montana. En amont, les dirigeants de ...

Un groupe de créateurs sur TikTok vient d’intenter une action en justice pour bloquer une loi récemment signée interdisant l’utilisation de l’application dans le Montana. En amont, les dirigeants de l’État continuent de cibler les plateformes chinoises.

Une loi anticonstitutionnelle, selon les plaignants

La situation de TikTok aux États-Unis est particulièrement délicate. Interdite des appareils gouvernementaux dans le pays, l’application chinoise est soupçonnée par les autorités américaines d’être utilisée comme moyen d’espionnage pour le compte du gouvernement chinois. D’ailleurs, un projet de loi soutenu par la Maison Blanche et visant à l’interdire pourrait être adopté.

L’État du Montana n’a pas attendu de décision du gouvernement fédéral pour agir. En avril, sa chambre des représentants a approuvé une interdiction totale de TikTok sur son territoire. Ce mercredi 17 mai, le gouverneur républicain du Montana, Greg Gianforte, a signé le projet de loi qui sera effectif dès le 1er janvier 2024. Un groupe de créateurs, tous habitants de l’État et cumulant plusieurs centaines de milliers d’abonnés, a décidé de déposer plainte pour bloquer l’entrée en vigueur de la législation.

« Le Montana n’a pas le pouvoir de promulguer des lois visant à promouvoir ce qu’il estime être la politique étrangère des États-Unis ou leurs intérêts en matière de sécurité nationale. Le Montana ne peut pas non plus interdire un forum de communication entier sur la base de sa perception que certains discours partagés par le biais de ce forum, bien que protégés par le premier amendement, sont dangereux », indique la plainte.

L’action a été intentée au nom des habitants du Montana qui utilisent TikTok pour se divertir, mais elle met également l’accent sur les utilisateurs qui tirent des revenus de la plateforme et qui prennent des « décisions de vie » sur la base de celle-ci. Selon les plaignants, la loi est anticonstitutionnelle et constitue une violation directe du premier amendement.

En vertu de la loi, TikTok devra payer une amende pour l’exploitation de l’application dans l’État, et les fournisseurs de magasins d’applications comme Google et Apple seront sanctionnés si TikTok peut être téléchargée depuis leurs plateformes dans le Montana.

D’autres applications ciblées par le Montana

Comme le précise le Wall Street Journal, la manière dont la législation sera appliquée n’est pas claire. Toutefois, des opposants au texte ainsi que des experts en cybersécurité estiment qu’elle sera facilement contournable en utilisant un VPN.

En plus d’interdire TikTok, le gouverneur du Montana a décidé de bannir WeChat, Temu et Telegram des appareils gouvernementaux. S’il cible principalement les plateformes issues de Chine, Gianforte affirme que la messagerie cryptée a été créée en Russie et que le gouvernement russe l’utilise pour « surveiller les utilisateurs et obtenir des informations personnelles, sensibles et confidentielles ». L’entité juridique contrôlant Telegram au moment de son lancement était située dans les îles Vierges britanniques, tandis que son siège social se trouve actuellement à Dubaï.

Pour sa part, TikTok essaye toujours de convaincre Washington de son bon vouloir, et a proposé un plan à hauteur de 1,5 milliard de dollars pour stocker les données des Américains aux États-Unis. Il est probable que l’application décide de contester la loi du Montana devant les tribunaux.