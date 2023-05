Meta continue le déploiement de son système par abonnement Meta Verified. L’offre payante pour Instagram et Facebook débarque maintenant au Royaume-Uni. 9, 99 livres par mois pour le badge bleu ...

Meta continue le déploiement de son système par abonnement Meta Verified. L’offre payante pour Instagram et Facebook débarque maintenant au Royaume-Uni.

9,99 livres par mois pour le badge bleu

Meta Verified a été premièrement lancée en Australie et en Nouvelle-Zélande en février dernier. En y adhérant, les utilisateurs bénéficient du fameux badge bleu qui les protégera davantage contre l’usurpation d’identité, ainsi que d’un accès direct à l’assistance clientèle. Plus précisément, les personnes vérifiées peuvent s’entretenir avec « une personne réelle » s’ils rencontrent problème avec leur compte. Les utilisateurs de cette offre premium peuvent également obtenir des autocollants inédits et étoiles pour soutenir d’autres créateurs de contenus.

Lors de son déploiement aux États-Unis en mars, la formule de Meta Verified a toutefois été allégée en mettant fin à la mise en avant des comptes certifiés dans les recherches, commentaires et recommandations. Désormais, l’abonnement arrive au Royaume-Uni pour 9,99 livres mensuelles, soit environ 11 euros. L’entreprise a annoncé le déploiement de son offre sur le groupe Meta Creators Community UK, précise TechCrunch.

Pour souscrire à Meta Verified, les utilisateurs doivent être âgés d’au moins 18 ans, activer l’authentification à deux facteurs et présenter une pièce d’identité pour la vérification de leur identité. Meta exige que les abonnés aient un identifiant correspondant à leur nom sur la pièce d’identité.

Meta is rolling out Meta Verified in the UK Its paid membership plan for creators pic.twitter.com/kH26YUQJni — Matt Navarra (@MattNavarra) May 16, 2023

Les réseaux sociaux revoient leurs formules

L’arrivée de Meta Verified s’est faite peu de temps après l’introduction de la version repensée de Twitter Blue par Elon Musk. Cependant, contrairement à ce qui a été mis en place sur le réseau social à l’oiseau bleu, Meta ne compte pas retirer les badges de vérification des personnalités publiques qui en bénéficient déjà, tandis qu’une seule offre est proposée. Sur Twitter, il existe aussi une variante de Twitter Blue spécifique pour les entreprises.

Si l’accès aux réseaux sociaux a été gratuit pendant des années, les plateformes revoient leurs formules afin d’engranger de nouvelles sources de revenus, dans un contexte économique qui leur est défavorable. En plus de Twitter Blue et de Meta Verified, Snapchat a également lancer sa propre offre payante baptisée Snapchat+.

L’instauration de Meta Verified par la firme de Mark Zuckerberg est intervenue six mois après que l’entreprise a annoncé la suppression de 11 000 emplois à la suite de ce qu’elle a qualifié de surinvestissement pendant la pandémie. Dans la logique des choses, son déploiement devrait continuer de se faire progressivement avec, probablement un lancement dans le reste de l’Europe prochainement.