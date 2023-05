Micron Technology, géant américain spécialisé dans les puces mémoires, vient de donner le 12 mai 2023, une nouvelle directrice générale pour ses activités en Chine. Alors que le marché chinois ...

Micron Technology, géant américain spécialisé dans les puces mémoires, vient de donner le 12 mai 2023, une nouvelle directrice générale pour ses activités en Chine. Alors que le marché chinois représente 11 % des revenus de l’entreprise, cette dernière est sous le joug d’une enquête menée par la Cyberspace Administration of China (CAC).

Une nouvelle directrice générative en Chine pour apaiser les tensions existantes

Betty Wu a été nommée en tant que nouvelle dirigeante de Micron Chine. Comme l’a indiqué la société dans un communiqué, elle aura la lourde tâche « d’incarner l’engagement indéfectible de l’entreprise envers l’écosystème technologique local, tout en dirigeant les opérations commerciales et en renforçant les liens avec les diverses parties prenantes en Chine ». En parallèle, elle continuera d’exercer les fonctions de vice-présidente de son unité d’emballage et de tests de puces DRAM dans la ville de Xian, au nord-ouest de la Chine.

Betty Wu qui a rejoint Micron en 2018. Lors de sa nomination, elle a affirmé qu’elle « dirigera le futur plan de développement de Micron en Chine et collaborera étroitement avec les gouvernements centraux et locaux ainsi qu’avec un large éventail de clients ». Cette décision intervient six semaines seulement après que la CAC ait lancé une enquête de sécurité nationale sur les produits proposés par Micro en Chine.

L’autorité chinoise habilitée pour mener ce type d’investigations liées à la cybersécurité invoque des raisons liées à « la protection de la chaîne d’approvisionnement du pays ». Elle dit également vouloir « prévenir les risques de sécurité du cyberespace dus à des produits jugés problématiques ».

La CAC a lancé son enquête contre Micron dans un contexte géopolitique tendu

Sans surprise, cette enquête s’inscrit dans la continuité rivalité technologique sino-américaine. En octobre 2022, l’Administration Biden a annoncé qu’il durcissait les restrictions à l’encontre de l’Empire du Milieu. De ce fait, les entreprises chinoises n’ont plus le droit d’importer des composants électroniques performants ni des machines permettant leur fabrication.

Plusieurs entreprises chinoises se sont retrouvées du jour au lendemain dans l’Entity List. C’est le cas de Yangtze Memory Technologies ou de PXW Semiconductor Manufactory qui pourtant, affirmaient n’avoir aucune raison d’y figurer. La décision de Pékin envers Micron pourrait être considérée comme des représailles du gouvernement chinois envers la société américaine qui aurait été en partie à l’origine de nouvelles sanctions prises par Washington.

Pour l’heure, aucune information supplémentaire autour de l’enquête de la CAC n’a été apportée, ni par Pékin ni par Micron. Néanmoins, celle-ci pourrait aboutir sur des sanctions, notamment de lourdes amendes, voire une interdiction de vente des produits Micron en Chine.