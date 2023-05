La conception des pages produits est une étape cruciale dans la création d’une boutique en ligne. Bien optimisée, elles sont de puissants vecteurs de conversion et de vente. Le défi reste encore de savoir par où commencer. Il est possible de s’aider de conseils partagés sur le web, de tutoriels ou encore de checklist. L’entrepreneur Modest Mitkus en a conçu une gratuite pour accompagner les e-commerçants dans l’élaboration de leurs pages sur Gumroad, une plateforme e-commerce encore méconnue en France.

Démarrer du bon pied sur la plateforme e-commerce

Modest Mitkus a créé cette checklist à la suite d’un constat : bon nombre de pages produits créées sur Gumroad sont peu optimisées ou incomplètes. Il explique que certaines ne mettent pas bien en avant les atouts de leurs articles, ce qui n’aide pas à générer des ventes.

Pour aider les e-commerçants à partir du bon pied, l’entrepreneur a récapitulé sur un document la marche à suivre pour bien créer ses pages sur la plateforme e-commerce. Toutes les étapes sont accompagnées d’explications et de conseils.

Par exemple, il est expliqué que l’écriture du titre est importante, car c’est la première chose que les acheteurs voient lors de leur shopping. Cela peut grandement les influencer dans leur acte d’achat. Il est donc recommandé d’écrire un titre clair et concis qui reflète bien le produit en question. Des mots-clés stratégiques doivent être utilisés pour que les consommateurs le trouve plus rapidement lors de leurs recherches. Pour vous aider, vous pouvez vous appuyer sur les exemples visuels fournis. Une fois que vous avez complété l’étape du titre, il suffit de la cocher et de passer à la suivante.

Pour le moment, le processus est divisé en douze steps. Toutefois, il est possible que d’autres viennent s’ajouter en fonction des évolutions de Gumroad. La checklist est régulièrement mise à jour par le créateur.

Elle peut être téléchargée gratuitement, mais une autre version, cette fois-ci payante, devrait prochainement être introduite. Elle comprendra des avantages et des informations supplémentaires pour aider les e-commerçants à accélérer leur business sur Gumroad.