Baidu, l’équivalent chinois de Google, a partagé, le 16 mai, ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2023. Le géant de la technologie affiche une santé de fer, marquée par l’engouement autour de ses produits reposant sur l’intelligence artificielle (IA) générative. Un secteur qui devrait devenir une part importante de son activité dans le futur.

La santé de Baidu se porte bien

Avec 4,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires, Baidu révèle une croissance de 10 % sur le premier trimestre de 2023 par rapport à celui de 2021. L’entreprise a généré 725 millions de dollars de profits opérationnels, en progression de 91 % sur l’année glissante. Les bénéfices nets, eux, s’élèvent à 848 millions de dollars contre une perte de 127 millions de dollars l’année précédente à la même période. Robin Li, cofondateur et président-directeur général du groupe, déclare qu’« au premier trimestre 2023, Baidu a enregistré de solides performances, […] ce qui a permis d’améliorer la marge d’exploitation grâce à l’effet de levier opérationnel ».

Confiant dans la place de l’IA générative dans la société de demain, la société basée à Pékin a dévoilé, début février, ERNIE, un modèle de langage pensé pour venir concurrencer OpenAI et Google qui dominent le marché avec ChatGPT et Bard. « Nous pensons que l’émergence de l’IA générative et des grands modèles de langage présente un potentiel de transformation de l’IA dans divers secteurs, afin d’aider les personnes et les organisations à obtenir de meilleurs résultats et à avoir un impact positif sur la société », assure Robin Li. À terme, ERNIE devrait être intégré à l’ensemble des activités de Baidu.

Baidu se dirige vers l’IA

Si la technologie d’intelligence artificielle de Baidu semble prometteuse, celle-ci a reçu un accueil particulièrement mitigé lors de son introduction au grand public en mars dernier. La présentation, trop scénarisée, n’a pas su convaincre les investisseurs et les internautes qui ont critiqué les questions relativement basiques auxquelles le chatbot a répondu.

Depuis, Baidu a su rattraper le coup en sortant AI Mate, un moteur de recherche propulsé par l’IA similaire à la nouvelle version de Bing de Microsoft. Pour autant, les outils du mastodonte comportent de nombreux biais influencés par l’interdiction de Pékin d’accéder à du contenu en dehors de la Chine. Les réponses fournies par AI Mate s’avèrent souvent incomplètes, voire totalement fausses.

À cause de ces limites, les entreprises chinoises prennent du retard face à leurs concurrents américains. Relayé par le South China Morning Post, Robin Li confiait à ses employés, la semaine dernière, qu’« il se peut que nous rattrapions bientôt [le retard], mais il se peut aussi que cela n’arrive jamais ».

En attendant, Baidu compte mettre toutes les chances de son côté pour réussir dans le secteur de l’intelligence artificielle générative. Rong Luo, son directeur financier, affirme que la société « continuera à investir sans relâche dans ce domaine au cours des prochains trimestres ».