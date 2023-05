Article de blog, vidéo, podcast… La demande de contenu augmente et se diversifie au fil des nouvelles tendances et des préférences des internautes. Pour les marketeurs, cette nouvelle dynamique offre de nouvelles opportunités de croissance, mais également des défis conséquents. La surcharge de travail s’alourdit et la créativité est mise à rude épreuve.

Dans un tel contexte, repenser son processus de création de contenu est une nécessité. L’adoption de nouveaux outils, comme l’intelligence artificielle (IA) générative, apparaît comme l’une des pistes les plus prometteuses pour les entreprises. En mettant en œuvre cette nouvelle technologie, elles peuvent réduire le temps consacré à l’exécution des projets au profit de la recherche d’idées.

Pour vous aider à en savoir plus sur les avantages et les limites de cette innovation, HubSpot a conçu un nouveau livre blanc. Le spécialiste du CRM y dévoile comment intégrer les outils d’IA aux workflows de marketing de contenu.

Comprendre comment tirer le meilleur parti de l’IA générative

L’intelligence artificielle générative est aujourd’hui un véritable point d’appui pour accélérer et optimiser certaines tâches, qu’elles doivent être réalisées aux prémices de la stratégie de marketing et de contenu ou lors du déploiement de celle-ci. Aujourd’hui, bon nombre de marketeurs l’utilisent pour surmonter le syndrome de la page blanche et lancer leur processus de création. En effet, peut être utile pour trouver un angle pour un article ou des idées de thématiques à aborder pour un secteur d’activité précis.

Si l’IA peut aider les professionnels à coucher les mots sur le papier, elle est également capable de les assister dans la création de leurs supports visuels. Il suffit de préciser le style, le sujet et le support voulu pour obtenir une image adéquate et libre de droits. Le visuel étant unique, vous vous assurez de ne le retrouver dans aucun autre article de blog ou ebook.

Synthétisation de recherche, transformation d’une publication en campagne, traduction d’un contenu en plusieurs langues… L’intelligence artificielle générative est efficace dans de nombreux domaines supplémentaires, sur lesquels revient HubSpot dans ce livre blanc. L’entreprise vous partage de nombreuses astuces et conseils pour optimiser votre utilisation de cette technologie. Ils sont ponctués d’exemples de requêtes pour vous aider à produire des contenus performants.

Des réponses sur les limites de la technologie

Si les opportunités offertes par l’intelligence artificielle générative sont clairement identifiées, ses limites le sont un peu moins. Cette technologie étant encore émergente, il y a encore quelques zones d’ombre à son sujet. Comme le souligne HubSpot dans ce guide, elle ne peut ni conduire ses propres recherches ni procéder à des analyses. C’est pour cette raison que les textes fournis manquent de substance. Il est donc important d’enrichir le contenu avec des éléments de fond et surtout, de l’humaniser avec des exemples et des anecdotes qui vous sont propres. Aussi, vérifiez constamment la véracité des informations fournies par l’IA, car elles sont parfois datées ou erronées.

Qu’en est-il de l’utilisation des contenus générés par cette technologie sur Google ? Et du risque de plagiat ? Et les biais algorithmiques ? Dans son livre blanc, HubSpot répond à toutes les questions soulevées par l’IA générative et fait le point sur les limites qu’elle présente. Il est indispensable de les avoir en tête au moment de l’utiliser, ou cela pourrait impacter négativement votre stratégie.

En somme, HubSpot vous offre un tour d’horizon des capacités de cette innovation en matière de création de contenu unique et de nombreuses recommandations pour la déployer correctement au sein de vos équipes de marketing de contenu. À l’issue de la lecture de ce guide, vous aurez alors toutes les clés en main pour le transformer en puissant levier capable de révolutionner vos processus créatifs !