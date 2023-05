Le référencement naturel (SEO) ne laisse aucune place au hasard. Pour satisfaire la myriade d’algorithmes de Google, il devient indispensable d’analyser minutieusement les données liées à son site web, son ...

Le référencement naturel (SEO) ne laisse aucune place au hasard. Pour satisfaire la myriade d’algorithmes de Google, il devient indispensable d’analyser minutieusement les données liées à son site web, son secteur et son audience. L’objectif ? Obtenir une analyse précise et prédictive afin d’identifier les actions qui auront un impact direct sur les performances de son site. C’est pour aider les entreprises à déployer une stratégie SEO data-driven qu’Eskimoz a conçu une nouvelle offre de services axée sur les données. Pour en savoir plus, Siècle Digital a rencontré Andréa Bensaid, CEO de l’agence spécialisée dans le référencement sur internet.

Impulser les stratégies SEO data-driven

Cette nouvelle offre est née d’un constat : bon nombre des clients d’Eskimoz manquaient de visibilité sur le réel impact de leur stratégie de référencement. Sans les métriques clés sur leurs performances, difficile d’identifier les leviers les plus efficaces et de peaufiner leur plan d’action. Consciente de cet enjeu de taille, l’agence a songé à un nouveau dispositif pour offrir aux entreprises une vision plus complète et visuelle de leurs données : des dashboards personnalisés. « Nous utilisons des outils de pointe pour collecter et analyser des données de différentes sources, telles que les données de trafic, les performances des mots-clés ou encore les comportements des utilisateurs, et les présentons sous forme de rapports clairs », précise Andréa Bensaid.

Grâce à des outils d’analyse de data avancés, les clients sont ensuite en mesure de tirer des enseignements pertinents basés sur ces précieuses informations. « Cela leur permet de prendre des décisions plus éclairées et plus précises pour optimiser leur référencement naturel », explique-t-il. Certaines prises de décision peuvent même être automatisées afin d’offrir aux clients des résultats plus rapidement. « Nous utilisons des algorithmes de machine learning pour analyser les données et proposer des recommandations personnalisées pour chaque client », ajoute l’expert. Les conseils prodigués peuvent couvrir la sélection de mots-clés, l’optimisation de la structure du site web ou encore la création de contenu.

Une offre qui s’adresse aux néophytes de la data comme aux plus aguerris

À première vue, la mise en place d’une stratégie SEO data-driven peut apparaître comme un parcours du combattant, en particulier pour les entreprises qui sont encore aux premières étapes de leur maturité en matière de données. Pour cette raison, Eskimoz met un point d’honneur à les accompagner tout au long du déploiement de leurs actions, qu’ils soient néophytes ou plus aguerris en la matière. Pour s’adapter au niveau et aux attentes de chacun, l’agence a développé une approche personnalisée pour chaque profil.

« En parallèle, nous proposons des formations pour aider nos clients à mieux comprendre les enjeux de l’analyse de données pour le référencement. Nous fournissons également un support technique continu pour les aider à configurer et à utiliser les outils que nous créons », indique le CEO d’Eskimoz. En somme, tout est mis en œuvre pour que les entreprises puissent mettre pleinement la data à profit de leur référencement naturel.

Pour les accompagner toujours plus dans cet effort, l’agence spécialiste du SEO compte développer davantage son pôle data. Cela passera notamment par le recrutement de profils spécialisés dans la gestion de données et l’analyse de données. En même temps, le développement de ses outils de prédictive ranking basé sur la Data SEO et de ses dashboards personnalisés sera accentué afin que les sociétés puissent piloter avec le plus de précision possible leur stratégie de référencement.

« Nous sommes convaincus que notre approche basée sur la transparence, la performance et le contrôle nous permettra de continuer à répondre aux attentes de nos clients et de maintenir notre position de leader dans le domaine du référencement naturel », conclut Andréa Bensaid.