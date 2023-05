Epic Games veut introduire la mode dans le métavers grâce aux capacités et à la flexibilité de son célèbre moteur Unreal Engine. Pour s’aventurer dans ce domaine éloigné des spécialités ...

Epic Games veut introduire la mode dans le métavers grâce aux capacités et à la flexibilité de son célèbre moteur Unreal Engine. Pour s’aventurer dans ce domaine éloigné des spécialités du studio de jeux vidéo, un partenariat a été annoncé le 12 mai avec l’un des leaders de la mode 3D, CLO Virtual Fashion.

Donner aux vêtements numériques un rôle essentiel dans le divertissement et le métavers

Célèbre notamment pour son jeu Fortnite, Epic Games est l’un des leaders dans le domaine du divertissement interactif et des logiciels. Son moteur, l’Unreal Engine, est parvenu à devenir très populaire en dehors de l’industrie vidéoludique. Le secteur du cinéma l’a adopté pour ses réalisations dans la production virtuelle. Plusieurs marques automobiles renommées ont fait appel à ses services de réalité virtuelle. C’est désormais l’industrie de la mode que la société investit pour un futur métavers. Si le domaine a perdu en popularité, dans les coulisses, il continue à être exploité.

Avec les outils de CLO Virtual Fashion, le studio de jeu vidéo pourra introduire la mode à son puissant moteur et proposer des créations numériques uniques aux designers. Epic Games s’appuiera sur la communauté et les milliers de modèles de vêtements virtuels de CLO Virtual Fashion pour répondre aux besoins des créateurs dans le monde et se faire doucement une place dans le métavers. « Il est passionnant de voir comment les solutions de CLO Virtual Fashion fonctionnent avec Unreal Engine pour aider les concepteurs de tous les secteurs à créer des vêtements de mode numériques réalistes », a déclaré Kim Libreri, directeur de la technologie chez Epic Games.

Pour ce faire, le géant de l’industrie des jeux vidéo a investi dans le capital de la start-up CLO Virtual Fashion et inversement, CLO a obtenu des actions Epic Games. Les sommes en jeu n’ont pas été communiquées. Cet accord traduit aussi bien l’attractivité des services innovants de la start-up que la volonté de Epic Games à introduire la mode numérique au métavers.

Si beaucoup de marques ont choisi la réalité augmentée pour séduire la jeune génération, certaines maisons de luxe ont déjà franchi le cap des créations numériques en 3D. La société de mode numérique DressX a récemment lancé des vêtements sur Roblox. Lors de la deuxième édition de la « Métaverse Fashion Week » qui a eu lieu du 28 au 31 mars, plusieurs marques ont présenté leurs collections. Sur Decentraland, Spatial et OVER, les visiteurs ont pu découvrir les créations de Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger, Coach, Adidas, DKNY, Monnier Paris ou encore Dunda.

Par ailleurs, en réponse à une demande grandissante sur le marché de travail, l’école Esmod Paris a lancé l’année dernière son propre programme dédié à la création digitale, “Meta-Wear”. Un programme pris d’assaut par les étudiants, futurs designers, qui pourraient bien imaginer le style dans le métavers rêvé d’Epic Games.