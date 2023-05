Un ancien cadre de ByteDance vient de déposer plainte contre le géant chinois et formule des accusations très graves à son encontre, alors que l’avenir de TikTok aux États-Unis est ...

Un ancien cadre de ByteDance vient de déposer plainte contre le géant chinois et formule des accusations très graves à son encontre, alors que l’avenir de TikTok aux États-Unis est de plus en plus menacé.

Vol de propriété intellectuelle, implication du gouvernement chinois… De quoi ByteDance est-elle accusée ?

Yintao Roger Yu occupait le poste de directeur de l’ingénierie chez ByteDance aux États-Unis dès 2017. Dans sa plainte déposée ce vendredi 12 mais devant un tribunal de l’État de Californie, il affirme avoir été licencié en représailles des nombreuses dénonciations qu’il a effectuées auprès de ses supérieurs au sujet d’un « comportement effrontément illégal » de ByteDance, la maison mère de TikTok.

Selon lui, la firme est animée par une « culture de l’illégalité » axée sur la croissance à tout prix, rapporte Bloomberg. Il l’accuse d’avoir volé du contenu protégé par les droits d’auteur provenant d’autres plateformes telles qu’Instagram et Snapchat, « ces mesures ont été prises sans l’autorisation des créateurs de contenu et représentent un effort illégal pour prendre l’avantage sur les sites d’hébergement de vidéos en ligne déjà bien établis », détaille la plainte. En outre, Yu affirme que ByteDance a fabriqué de faux utilisateurs pour gonfler ses statistiques et aider le Parti communiste chinois à propager sa propagande à un public plus large.

Pire encore, il atteste l’existence d’un comité gouvernemental spécial, bien que ne faisant pas partie de ByteDance, qui aurait un rôle important et un accès supérieur à toutes les données de l’entreprise, y compris celles stockées aux États-Unis. Ainsi, il s’est dit « frappé par la mauvaise orientation » du témoignage de Shou Zi Chew, PDG de TikTok, devant le Congrès américain en mars dernier. Ce dernier promettait alors que le gouvernement chinois n’avait jamais accédé aux données des utilisateurs américains de TikTok.

L’ancien employé explique avoir exprimé ses préoccupations concernant le non-respect des lignes légales et éthiques à ses supérieurs à plusieurs reprises. Ses inquiétudes ont été ignorées, dénonce-t-il.

Le timing est très défavorable à TikTok

Pour sa part, ByteDance affirme que ces allégations sont « sans fondement ». L’entreprise s’oppose vigoureusement à cette action en justice, qui intervient alors que TikTok déploie tous ses efforts pour éviter d’être interdite aux États-Unis, notamment à travers un vaste plan à hauteur d’1,5 milliard de dollars.

« ByteDance s’engage à respecter la propriété intellectuelle des autres entreprises, et nous acquérons des données conformément aux pratiques de l’industrie et à notre politique globale », indique-t-elle, avant de préciser que Yu a travaillé pour ByteDance pendant moins d’un an.

Le timing de ce dépôt de plainte tombe très mal pour l’application chinoise, dont l’avenir outre-Atlantique est plus que jamais incertain. Accusée d’espionnage pour le compte du Parti communiste, elle fait l’objet d’un projet de loi soutenu par la Maison Blanche visant à l’interdire dans le pays.