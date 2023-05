Avec l’avènement des réseaux sociaux et de nouveaux canaux médiatiques impulsés par le digital, les équipes de relations publiques (RP) ont dû revoir leurs approches. Aujourd’hui, leur travail s’applique aussi aux médias sociaux, aux influenceurs, à la stratégie de contenu… L’évolution de leur champ d’activité demande des compétences analytiques et digitales solides et l’activation de nouveaux leviers technologiques pour suivre la présence de leur marque, saisir de nouvelles opportunités et gagner la confiance des consommateurs. Dans son dernier guide, Meltwater fait le point sur les enjeux des RP à l’ère moderne. À travers des statistiques, des cas concrets et des conseils d’experts, le leader de la veille stratégique vous dévoile comment renforcer vos efforts de RP et créer une relation solide avec les acheteurs.

S’appuyer davantage sur la data

Une campagne de relations publiques ne peut pas être basée sur des intuitions infondées. Elle doit découler d’une analyse approfondie des marchés, des tendances et des publics. Grâce aux données d’audience et de social monitoring, il est plus simple d’identifier les cibles pertinentes, leur secteur d’activité et leurs comportements en ligne. Ce sont grâce à ces informations que vous parviendrez à adopter le discours adéquat, et donc à mettre en confiance les consommateurs.

Les données de social monitoring et de social listening s’avèrent aussi indispensables pendant et après la phase d’exécution. Elles offrent une vue globale des performances et permettent d’identifier les actions à optimiser.

En somme, les métriques doivent irriguer l’ensemble de la stratégie mise en place, du brainstorming au déploiement de celle-ci. Dans ce guide, Meltwater vous dévoile comment adopter une perspective plus axée

sur la data et les indicateurs clés de performance (KPI) indispensables en matière de relations publiques.

L’entreprise y partage également ses secrets pour tirer le meilleur parti d’une autre technologie : l’intelligence artificielle. Elle peut être utilisée comme point d’appui dans la conception de campagnes RP, par exemple pour rédiger un titre annonçant l’embauche d’un nouveau cadre. Le livre blanc regorge d’idées intéressantes que les professionnels du secteur peuvent exploiter.

Le rôle central de la RSE dans les RP modernes

Ces dernières années, un acronyme est entré dans le vocabulaire de tous les acteurs des relations publiques : la RSE, ou Responsabilité Sociétale des Entreprises. Pour rappel, elle regroupe l’ensemble des pratiques mises en œuvre par les organisations pour intégrer les préoccupations environnementales et sociales au sein de leur activité.

Les consommateurs accordent aujourd’hui une importance toute particulière aux valeurs mises en avant par les entreprises, il est donc important de ne pas négliger la RSE dans vos campagnes de relations publiques. Il faut prendre conscience des différents critères​​ liés à cette démarche, sur lesquels revient Meltwater dans son guide. Elle vous dévoile également une étude de cas et des exemples de la manière dont ils peuvent éclairer votre stratégie de RP.

Lorsqu’il s’agit de promouvoir ou défendre des initiatives commerciales liées à la RSE, des indicateurs de performances spécifiques doivent être pris en compte, comme les mots-clés pour connaître les conversations liées à la RSE dans votre secteur. Surveiller votre part de voix est aussi important pour comparer vos efforts, du point de vue des RP, à ceux de vos concurrents. Meltwater vous déroule toutes les autres métriques à suivre en matière de RSE dans son guide.

Renforcer la confiance des consommateurs en positionnant vos cadres

Si la RSE est une composante essentielle pour améliorer votre image de marque, elle n’est pas suffisante pour créer un climat de confiance avec les consommateurs. En effet, il est aussi important d’intégrer vos cadres dans votre stratégie des relations publiques. Ils sont la personnification de votre société, dans la mesure où ils sont à l’origine de chaque prise de décision.

Développer une stratégie de positionnement des cadres peut donc permettre de renforcer la confiance des consommateurs, qui mettront un visage sur une entreprise, des valeurs et des choix. Pour la déployer, il faut suivre trois étapes clés sur lesquelles revient Meltwater dans ce guide. L’entreprise vous fournit également des conseils d’experts pour bien choisir les cadres à mettre sous le feu des projecteurs, et les indicateurs qui vous permettront de suivre leur positionnement en ligne.

Il ne s’agit que quelques-uns des points abordés par Meltwater dans ce livre blanc. Elle revient également sur :

La rédaction de messages de relations publiques efficaces,

La communication de crise et gestion de la désinformation,

Le rôle du marketing d’influence dans les relations publiques modernes.

Ce guide est indispensable pour naviguer sereinement dans l’univers des relations publiques en 2023. Il vous permettra de connaître en profondeur les métriques à prendre en compte lors de votre monitoring, les outils dont vous avez besoin pour renforcer vos stratégies RP et les grandes innovations du secteur.