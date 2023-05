L’efficacité des réseaux sociaux n’est plus à prouver. Grands groupes, petites entreprises comme entrepreneurs en herbe ont cerné l’importance de ces canaux pour accroître leur visibilité, améliorer leur trafic et séduire de nouveaux clients. Atteindre de tels résultats demande toutefois d’esquisser et de déployer une stratégie social media robuste en adéquation avec les dernières tendances et envies des internautes. Pour vous aider dans cette tâche, nous vous proposons quatre webinars en replay, à visionner au moment que vous souhaitez.

Pour découvrir plus de webconférences sur les réseaux sociaux et d’autres thématiques liées au digital, rendez-vous sur notre agenda de webinars.

Un webinar en replay pour améliorer sa connaissance client grâce aux social media

Qui ? Meltwater

Sujet : Meltwater vous révèle comment mieux comprendre et répondre aux besoins de vos clients grâce aux réseaux sociaux avec des exemples à l’appui.

Une webconférence en replay pour fidéliser ses clients grâce au ROI réseaux sociaux

Qui ? Agorapulse

Sujet : Agorapulse dévoile aux agences social media comment elles peuvent exploiter le ROI pour favoriser l’acquisition et la fidélisation client.

Un événement en replay pour construire sa ligne éditoriale sur les médias sociaux

Qui ? Meltwater

Sujet : L’expert de Meltwater vous déroule toutes les étapes à suivre pour définir une ligne éditoriale cohérente et efficace pour vos réseaux sociaux.

Un webinaire en replay pour améliorer votre création de contenu

Qui ? The Ramp

Sujet : Les deux intervenants vous partagent leurs secrets pour créer des contenus qualitatifs sans équipe dédiée.

