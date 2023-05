Elon Musk a tenu sa parole et a annoncé avoir trouvé une nouvelle PDG pour Twitter. Selon le Wall Street Journal, il s’agit de Linda Yaccarino, actuellement présidente de la publicité mondiale et des partenariats chez NBCUniversal.

En février dernier, Musk déclarait qu’il quitterait son poste de PDG chez Twitter « avant la fin de l’année », et indiquait qu’il se mettait à la recherche d’une personne pour le remplacer.

C’est désormais chose faite. « J’ai le plaisir d’annoncer que j’ai engagé une nouvelle directrice générale pour X/Twitter », écrit l’homme d’affaires, qui précise qu’elle commencera dans 6 semaines. Il annonce également qu’il deviendra le directeur technologique de Twitter, c’est-à-dire qu’il continuera de superviser tout ce qui touche au produit et au logiciel du réseau social.

Si Musk n’a pas dévoilé l’identité de sa successeur, plusieurs médias américains mentionnent Linda Yaccarino, qui serait actuellement en discussions avancées pour devenir la prochaine dirigeante de Twitter. Ce choix semble logique de la part du milliardaire, surtout dans le contexte que traverse l’entreprise : son activité publicitaire connaît d’importantes difficultés, avec des revenus en chute libre.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!

My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023