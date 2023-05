Dans un contexte économique difficile pour les médias, marqué par un secteur de la publicité numérique en berne, le New York Times a conclu, au début de l’année, un partenariat ...

Dans un contexte économique difficile pour les médias, marqué par un secteur de la publicité numérique en berne, le New York Times a conclu, au début de l’année, un partenariat avec Google afin de diversifier ses sources de revenus. Selon des sources proches du dossier, le géant de la tech va verser, sur trois ans, la somme de 100 millions de dollars au quotidien pour mettre en avant ses articles sur ses différentes plateformes.

Google et le New York Times vont travailler main dans la main

Dévoilé en février dernier, le contrat implique la diffusion des articles du New York Times au sein de Google Showcase, un outil permettant de promouvoir les articles de presse tout en rémunérant les différents sites d’actualités partenaires. En France, ce dispositif est disponible depuis le 20 octobre 2022. Au total, déjà plus de 1 800 médias internationaux sont rémunérés par Google pour participer au programme Showcase.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Dans son annonce, le journal américain indiquait que « les deux entreprises travailleront ensemble sur des outils de distribution de contenu et d’abonnement, sur l’utilisation des outils Google pour le marketing, sur l’expérimentation de produits publicitaires, ainsi que sur Subscribe with Google et Google Ad Manager ». Contactée par le Wall Street Journal, une porte-parole de Google a déclaré que « nous ne partageons pas les détails des accords commerciaux avec nos partenaires ».

Avec presque 10 millions d’abonnés, le New York Times rejoint un cercle fermé de médias autant rémunérés par Google. Ce sont principalement les titres du groupe News Corp, comme le Wall Street Journal, le New York Post et The Sun, qui bénéficient de cette relation privilégiée. Le poids lourd de la presse avait révélé sa collaboration avec Google en 2021, précisant qu’elle devrait lui rapporter plus de 100 millions de dollars par an.

Une source de revenus supplémentaires

À travers cet accord, le New York Times va percevoir 100 millions de dollars sur l’espace de trois ans. Un montant conséquent pour le quotidien dont le chiffre d’affaires (PDF) s’élevait à 2,31 milliards de dollars en 2022 avec un résultat net de 174 millions de dollars.

Si ses recettes issues de la publicité ont crû de 5,2 % entre 2021 et 2022 pour atteindre les 233 millions de dollars, depuis deux trimestres, le mastodonte de l’actualité basé à New York rencontre des difficultés. Au cours du premier trimestre 2023, ses revenus publicitaires ont chuté de 8,6 % sur l’année glissante.

Meredith Kopit Levien, directrice générale du groupe, affirmait (PDF) que même si le secteur de la publicité faisait face à de nombreux défis, le New York Times dispose d’une « stratégie conçue pour nous donner de multiples leviers de croissance ». Le partenariat avec Google étant l’un d’entre eux.