Le contexte économique morose impacte tous les marchés. Le cabinet d’analyse Canalys a révélé, dans une étude publiée le 4 mai, un net ralentissement de la croissance du marché des services d’infrastructures de cloud lors du premier trimestre 2023. Les entreprises ont réduit leurs dépenses, mais également optimisé leurs coûts.

Microsoft et Google gagnent du terrain sur Amazon

Le marché des services cloud a augmenté de 19 % au premier trimestre 2023 pour atteindre un volume de 66,4 milliards de dollars. Pour la première fois, la croissance est passée sous la barre des 20 %. En comparaison, la progression des activités cloud était de 34 % à la même période en 2022 et même de 35 % en 2021.

Comme évoqué précédemment, Canalys explique ce ralentissement par le contexte économique incertain « Les entreprises réduisent les dépenses liées à l’informatique dans le cloud dans le cadre des coupes budgétaires ». Cette tendance se ressent dans les résultats des grands fournisseurs de cloud, surnommés hyperscalers. Amazon Web Service (AWS) est resté le numéro un mondial avec 32 % de part de marché, soit un point de moins que l’année dernière. Deuxième, Microsoft Azure a conquis 23 % du marché, soit une augmentation de deux points. Enfin, Google Cloud occupe la dernière place du podium avec 9 % de part, en hausse d’un point.

Seul hyperscaler en baisse, Amazon est confronté à des conditions de marché difficiles et a réagi par des licenciements. En avril dernier, le chef d’AWS, Adam Selipsky, avait déclaré « Compte tenu de cette croissance rapide, ainsi que du climat commercial et macroéconomique général, il est essentiel que nous nous concentrions sur l’identification et l’affectation de nos ressources à nos priorités absolues, les choses qui comptent le plus pour les clients et qui feront avancer notre entreprise ».

Pour attirer à nouveau les entreprises, les hyperscaler intègrent de nouveaux modules notamment d’intelligence artificielle (IA) dans leurs offres. Fin janvier, Microsoft a réalisé un investissement supplémentaire de 10 milliards de dollars dans OpenAI, la start-up derrière ChatGPT. Quelques semaines plus tard, le célèbre agent conversationnel fut ajouté à la suite Office dont le service cloud Azure. Google a développé PaLM, un modèle de langage ajouté à son offre cloud. Amazon a été le dernier des trois géants à intégrer le monde de l’intelligence artificielle. L’entreprise d’e-commerce a annoncé, en avril, le lancement de Bedrock, une offre proposant le modèle de langage Titan.

Il est encore trop tôt pour savoir si Bedrock permettra de relancer les ventes en baisse de 16 % d’AWS. Concernant Google et Microsoft, les géants ont respectivement augmenté leurs revenus de 30 % et 27 % lors du premier trimestre 2023. « Les fournisseurs de services cloud trouvent des moyens d’ajouter de la valeur à leurs offres. (…) L’IA permet de rationaliser et d’améliorer les flux de travail au sein des entreprises, » a déclaré Yi Zhang, analyste de recherche chez Canalys.