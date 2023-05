Vast, une société privée spécialisée dans l’aérospatial, a dévoilé, le 10 mai, Haven-1, son projet de mettre en orbite sa propre station spatiale à des fins commerciales. Le lancement, prévu ...

Vast, une société privée spécialisée dans l’aérospatial, a dévoilé, le 10 mai, Haven-1, son projet de mettre en orbite sa propre station spatiale à des fins commerciales. Le lancement, prévu pour le mois d’août 2025, sera possible grâce à un partenariat avec SpaceX. Dans la foulée, l’entreprise a annoncé qu’il est possible de réserver sa place pour Vast-1, sa première mission humaine dans l’espace.

Les grandes ambitions de Vast

« Vast est ravie d’embarquer dans ce voyage pour lancer la première station spatiale commerciale au monde, Haven-1, et son premier équipage, Vast-1 », a déclaré Jed McCaleb, son président-directeur général, dans un communiqué. La société explique que sa première station spatiale sera transportée en orbite terrestre basse à l’aide d’une fusée Falcon 9 de SpaceX.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Pensée pour être autonome, en générant sa propre électricité et en étant équipée d’une connexion Wi-Fi, celle-ci pourra être agrandie avec d’autres infrastructures dans le futur. « Nous sommes reconnaissants à SpaceX pour ce partenariat passionnant qui représente les premières étapes de la vision à long terme de Vast, à savoir le lancement de stations spatiales beaucoup plus grandes, à gravité artificielle, en orbite terrestre et au-delà », note Jed McCaleb.

Vast veut emmener des Hommes dans l’espace pour 2025

Une fois la station spatiale déployée, Vast désire envoyer sa première équipe, composée de 4 personnes, dans l’espace. Pour y parvenir, la mission Vast-1 fera une nouvelle fois appel à SpaceX pour se servir du Crew Dragon, un de leurs véhicules spatiaux. Destiné aux astronautes professionnels, mais aussi aux personnes souhaitant réaliser des travaux scientifiques ou philanthropiques, ce séjour au-dessus de la Terre pourra durer jusqu’à 30 jours.

Tom Ochinero, vice-président des activités commerciales de SpaceX, a affirmé qu’« une fusée commerciale lançant un vaisseau spatial commercial avec des astronautes commerciaux vers une station commerciale est l’avenir de l’orbite terrestre basse ». En 2020, l’entreprise d’Elon Musk s’était déjà essayée à son tout premier voyage commercial en envoyant les astronautes Doug Hurley et Bob Behnken sur la Station spatiale internationale à bord d’un Crew Dragon.

En collaborant aujourd’hui avec Vast, Tom Ochinero s’attend à « franchir une nouvelle étape » pour rendre plus courants ces accords commerciaux. « L’équipe de SpaceX ne pourrait être plus enthousiaste à l’idée de lancer le Haven-1 de Vast et de soutenir ses missions de vols habités vers la station spatiale commerciale en orbite », commentait-il.

À long terme, Vast espère pouvoir développer une station spatiale à gravité artificielle de 100 mètres de long, composée de plusieurs modules en rotation. Celle-ci est attendue pour 2030. Un second voyage, Vast-2, serait d’ores et déjà en cours de préparation pour 2026, à condition que la première rencontre le succès escompté.