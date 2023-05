Les ambitions d’Uber pour devenir une super application de voyage au Royaume-Uni se concrétisent. L’entreprise vient d’annoncer la possibilité pour ses utilisateurs britanniques de réserver des vols locaux et internationaux ...

Les ambitions d’Uber pour devenir une super application de voyage au Royaume-Uni se concrétisent. L’entreprise vient d’annoncer la possibilité pour ses utilisateurs britanniques de réserver des vols locaux et internationaux depuis son application.

Un partenariat avec Hopper pour tout gérer depuis l’application Uber

La firme américaine a choisi le Royaume-Uni en tant que terrain d’essai pour se muer en super application, notamment car le pays représente l’un de ses plus grands marchés en dehors des États-Unis. L’année dernière, elle y déployait la possibilité de réserver des billets de train, d’autocar et d’Eurostar. Elle annonce désormais « la dernière étape, et la plus ambitieuse » de son projet outre-Manche, selon Andrew Brem, directeur général d’Uber au Royaume-Uni.

Dans les prochaines semaines, tous les utilisateurs de l’application au Royaume-Uni pourront réserver des billets d’avion depuis Uber, qu’il s’agisse de vols internes ou internationaux. Pour proposer cette fonctionnalité, la société s’est associée à l’application de réservation Hopper. Ce partenariat va lui permettre d’intégrer les outils de fintech de celle-ci, notamment pour que les clients puissent annuler des vols, réserver à nouveau ou obtenir des remboursements en cas de perturbation, directement depuis Uber.

« Pour réserver un vol, les utilisateurs de l’application Uber n’ont qu’à entrer les détails de leur voyage, y compris le lieu de départ et d’arrivée ainsi que les dates. Les clients pourront ensuite sélectionner leur vol de départ et leur vol de retour s’il s’agit d’un aller-retour. Avec les principaux transporteurs, les utilisateurs pourront sélectionner des sièges dans l’application et payer, comme ils le feraient pour n’importe quel service Uber », détaille Uber.

Un trajet vers l’aéroport proposé en amont pour attirer plus de clients

À travers cette démarche, l’entreprise espère attirer davantage d’utilisateurs vers son activité principale, par exemple en offrant des trajets à prix réduit vers l’aéroport en accompagnement de la réservation d’un vol. En effet, environ 15 % du chiffre d’affaires brut d’Uber est constitué de trajets vers les aéroports, tandis qu’au Royaume-Uni, 40 % des courses commencent ou se terminent à proximité de centres de transit, note le Financial Times.

À terme, Uber ambitionne d’étendre les réservations pour le train ou l’avion à d’autres pays, mais la société n’a pas encore établi de plan précis pour ce déploiement. Les ambitions d’Uber dans le voyage ont surtout germé lors de l’arrivée du PDG Dara Khosrowshahi en 2017. Il dirigeait l’agence de voyage en ligne Expedia auparavant.

Ses ambitions ont néanmoins été freinées par la pandémie de Covid-19, quand Uber a été contrainte de se concentrer sur sa division Uber Eats, les déplacements étant quasiment inexistants. Depuis plusieurs trimestres, l’entreprise reprend néanmoins du poil de la bête. Elle a d’ailleurs enregistré une belle croissance de 29 % sur les trois premiers mois de 2023 par rapport à la même période de l’année précédente.