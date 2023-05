Comme beaucoup de plateformes, Spotify est confrontée aux dérives de l’intelligence artificielle. Le leader suédois du streaming musical a supprimé 7 % des musiques diffusées par les utilisateurs de l’application Boomy. Des dizaines de milliers de titres issus de l’intelligence artificielle ont bénéficié de fausses écoutes générées par des robots.

Après avoir suspecté un flux anormal sur les titres provenant de la start-up américaine Boomy, Spotify a décidé le 1er mai d’en supprimer une partie en les grisant. Régulièrement confrontée à des écoutes frauduleuses par des robots, la plateforme réprime d’autant plus des musiques générées par l’intelligence artificielle comme celles de Boomy.

À l’image de JukeBox d’OpenAI ou de MusicLM par Google, Boomy est une application créée en 2022 permettant de générer de la musique à partir de sons et de voix déjà existantes. Il est ensuite possible pour les utilisateurs de diffuser leurs titres sur Spotify et de percevoir des redevances.

L’achat de flux, à l’instar des achats de “like” sur Instagram ou de faux commentaires sur Google, est une problématique récurente pour les plateformes musicales. Lucian Grainge, directeur d’Universal Music Group, dénonce depuis plusieurs mois une manipulation croissante du système, dont le “streaming artificiel”.

Un porte-parole de Spotify a déclaré que « Le streaming artificiel est un problème de longue date à l’échelle de l’industrie que Spotify s’efforce d’éradiquer sur l’ensemble de notre service ». Selon une étude du Centre National de Musique (CNM), entre 1 % et 3 % de toute la musique diffusée en streaming en France est frauduleuse.

En réponse aux sanctions de Spotify, Boomy n’a eu d’autres choix que de travailler avec des partenaires de l’industrie pour contrôler le streaming artificiel et la manipulation de flux. Les utilisateurs de l’application peuvent, depuis le 6 mai dernier, de nouveau partager leurs titres sur Spotify.

We are pleased to share that curated delivery to Spotify of new releases by Boomy artists has been re-enabled.

Supporting our artists and creators who use the Boomy platform is our top priority, and we greatly appreciate your patience these past few days.

— Boomy – Create AI Music (@boomy) May 6, 2023