Avec les nombreux enjeux sociétaux et environnementaux mis en exergue par la crise sanitaire, les entreprises ont pris conscience qu’elles devaient agir. Pour autant, il n’est pas toujours évident de savoir comment s’y prendre, car le déploiement d’une démarche RSE revêt des aspects stratégiques majeurs. Pour faire face à ces nouveaux défis, il est important de nourrir sa réflexion grâce à des ressources et aux points de vue d’autres experts. Pour cette raison, CitizenWave, le spécialiste de l’engagement des collaborateurs par le développement durable, vous donne rendez-vous le mardi 30 mai de 10h à 12h pour son premier atelier collaboratif, “La RSE Entre Nous”, à Paris.

Des solutions pour échanger autour de votre démarche RSE dans un cadre chaleureux

Au cours de cette matinée, dirigeants d’entreprises et responsables RSE/RH se réuniront pour échanger dans un cadre convivial autour de leur stratégie RSE et des problématiques qu’ils rencontrent dans le déploiement de celles-ci. L’objectif est de réfléchir collectivement aux obstacles et aux clés pour y répondre.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Dans le cadre de ce premier atelier, trois workshops seront organisés, traitant chacun d’une thématique différente. Le premier permettra de comprendre comment accélérer sur le sujet de la RSE sans avoir davantage de temps ou de budget. Ces deux éléments demeurent encore de véritables freins pour les organisations, qui peinent alors à déployer des actions concrètes pour répondre aux enjeux environnementaux, économiques et sociétaux.

La RSE Entre Nous sera aussi l’opportunité d’expliquer comment mobiliser tous les collaborateurs sur la RSE au sein des agences, sites de production et magasins. Parce qu’ils représentent la première ressource d’une entreprise, il est indispensable de les impliquer dans cette démarche pour booster l’efficacité de celle-ci. Cela leur donne par ailleurs la possibilité d’aligner des valeurs profondes avec leur travail, ce qui favorise leur engagement et leur fidélité. En échangeant avec les autres participants, vous découvrirez de nombreuses astuces pour faire de vos équipes le moteur de votre stratégie RSE.

En parallèle se tiendra une session pour comprendre comment mettre en action son entreprise après un bilan carbone. Après cette étape d’analyse de données, il faut réussir à accompagner sa société sur la compréhension du sujet et établir un plan d’action de réduction des émissions de CO2. L’objectif de La RSE Entre Nous est justement de vous aider sur ce point pour que vous parveniez, sur le long terme, à vous engager dans un avenir plus durable. Les nombreux échanges bienveillants vous permettront d’y voir plus clair sur la stratégie à adopter.

En somme, l’atelier abordera trois thématiques larges durant lesquelles chaque participant pourra évoquer ses propres problématiques. Le but est que, par l’intelligence collective, chacun puisse obtenir des réponses à ses questions et des solutions concrètes et réalistes issues de l’expérience de ses pairs. Un facilitateur de CitizenWave sera à leurs côtés pour retranscrire les idées évoquées afin que chacun reparte avec un support de ce workshop.

Cet atelier collaboratif sera donc une occasion de rencontrer d’autres experts et d’échanger des conseils pour accélérer votre démarche RSE. Il est d’ores et déjà possible de s’inscrire via le formulaire de CitizenWave. L’équipe vous contactera pour confirmer votre présence et vous communiquer l’adresse exacte.