La division Xiaodu de Baidu devrait annoncer dès cette semaine son entrée sur le marché du smartphone. Un pari osé alors que le secteur est en proie à des performances catastrophiques.

Un OS équipé d’une IA conversationnelle

Début février 2023, Baidu devenait le premier géant chinois à répondre à ChatGPT en dévoilant Ernie, un modèle capable « d’effectuer un large éventail de tâches, notamment la compréhension du langage, la génération de langage et la génération de texte en image ». Si l’intelligence artificielle (IA) a quelque peu déçu depuis, l’entreprise a de grandes ambitions dans ce domaine avec d’importants investissements depuis plusieurs années.

En amont de la présentation d’Ernie, Baidu expliquait vouloir intégrer ses outils d’IA dans tous ses grands secteurs d’activité, notamment dans la recherche, la conduite autonome et les appareils intelligents. Cette stratégie va visiblement débuter par le lancement d’un smartphone, rapporte Bloomberg.

Xiaodu, l’unité de l’entreprise spécialisée dans les appareils connectés similaires à Alexa d’Amazon, se prépare à annoncer le lancement d’un nouveau smartphone doté d’un système d’exploitation maison baptisé DuerOS. Ce dernier sera doté d’une « intelligence artificielle conversationnelle ».

Un timing risqué pour Baidu

Cela marquerait le premier grand entrant sur le marché chinois du smartphone depuis des années, et le premier parmi les géants du Web du pays. « Je ne pense pas que Baidu se lance à corps perdu dans le secteur des smartphones, qui est déjà très mature. Il est difficile d’avoir un impact uniquement du point de vue des logiciels », tempère Shawn Yang, directeur général de Blue Lotus Capital Advisors, qui se spécialise dans l’économie chinoise.

Le timing est également risqué. Après avoir connu une croissance exponentielle en période de pandémie, le marché du smartphone traverse une période bien moins reluisante, alors que les consommateurs sont plus précautionneux avec leurs dépenses. Ceci est d’autant plus vrai en Chine, pays le plus touché par cette tendance, notamment à cause de la politique zéro-Covid mise en place dans le pays tout au long de l’année 2022.

Ainsi, les leaders mondiaux Apple et Samsung se taillent la part du lion dans les ventes d’appareils, les autres entreprises cherchant à récupérer les coûts par le biais de partenariats logiciels et d’accords de distribution d’applications. Néanmoins, la démarche de Baidu est à surveiller ; l’intégration d’une IA conversationnelle à l’OS d’un smartphone devrait probablement se démocratiser dans les prochaines années, alors que les géants de la tech déploient leurs énergies pour lancer l’IA dans leurs produits.