« L’un des principaux obstacles à notre développement est la disponibilité de lithium pour les batteries » s’était plaint, en avril 2022, Elon Musk, PDG de Tesla. Pour franchir l’obstacle, le constructeur automobile a dévoilé, ce lundi 8 mai, la construction de sa première raffinerie du précieux élément métallique au Texas.

Tesla plus grand raffineur des États-Unis d’ici 2 ans

Produire suffisamment de lithium pour 1 million de véhicules par an d’ici 2025 et traiter d’autres matières premières à base de lithium comme les batteries recyclées et les déchets de fabrications : voici les objectifs de cette nouvelle installation. La construction devrait être terminée d’ici l’année prochaine, « un calendrier extrêmement rapide par rapport aux normes habituelles » selon Elon Musk. Il s’agit, tout de même, d’un ralentissement en comparaison aux ambitions initiales de l’entreprise. En mars dernier, lors de l’Investor Day, une journée dédiée aux investisseurs, Drew Baglino, vice-président, avait avancé une mise en production dès 2024.

Outre ce contretemps, cette industrie permettra à Tesla de devenir le plus grand raffineur de lithium des États-Unis. Le pays de l’Oncle Sam ne représente, aujourd’hui, que 1 % du raffinement mondial du métal essentiel à la production des batteries des véhicules électriques. Le marché est dominé par les raffineries australiennes, chiliennes et chinoises. La Chine traite chaque année 60 % du lithium dans le monde, mais produit plus de 80 % des batteries pour les véhicules électriques.

En pleine guerre économique, l’administration Biden aimerait que le pays devienne un acteur majeur de ces marchés. L’Inflation Reduction Act, ratifiée l’été dernier, doit permettre, à l’aide de nombreuses subventions, aux industries spécialisées d’investir et construire de nouvelles raffineries.

Accompagnés du gouverneur du Texas, Greg Abbott, et de la secrétaire adjointe du ministère étasunien de l’énergie, Kathleen Hogan, lors de la cérémonie, Tesla s’affiche comme un incontournable dans la transition écologique Outre-Atlantique. Elon Musk en a profité pour inviter les start-up à s’intéresser et à s’impliquer dans le raffinage du lithium. « Nous le faisons parce que nous le devons, pas parce que nous le voulons » a déjà concédé précédemment le milliardaire.

Tesla investira 375 millions de dollars dans la construction de ce site de plus de 80 hectares. La raffinerie texane vient s’ajouter à la gigafactory déjà installée dans l’État du sud des États-Unis. Elon Musk, révolté par les lois fiscales californiennes, a fait du Texas la nouvelle destination de ses entreprises. En 2021, Tesla avait déplacé son siège social à Austin et SpaceX est aussi présente.