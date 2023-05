Les clients cherchent à obtenir rapidement des réponses à leurs questions sur les offres et produits proposés par une entreprise, et ce, quand ils le souhaitent. À moins d’avoir un service client disponible en continu, il est difficile de répondre à leurs problématiques en pleine journée comme au milieu de la nuit. Pour cette raison, de nombreuses sociétés mettent en place des chatbots. Cette technologie offre une assistance de qualité en permanence. Aujourd’hui, certains sont capables de fournir des réponses très avancées grâce à l’intelligence artificielle (IA). Support ChatGPT Playground, un outil développé par Kodif, permet justement de créer un chatbot alimenté à ChatGPT-4.

Déployer un support par chat

Seulement quatre étapes sont nécessaires pour créer un chatbot avec Kodif. En premier lieu, il convient de sélectionner le CRM utilisé parmi la liste proposée : Salesforce, Zendesk, Helpscout ou un autre. Il est alors demandé d’intégrer le lien de son centre d’assistance. À partir de ces éléments, l’outil génère un chatbot fonctionnant avec ChatGPT-4 en quinze minutes. Il est en mesure d’analyser les questions les plus fréquentes posées par les clients et d’y répondre en quelques instants.

L’objectif est non seulement de traiter plus rapidement leurs demandes, mais aussi de diminuer le nombre de tickets d’assistance. Pour rappel, il s’agit d’un formulaire que doit remplir un acheteur souhaitant faire part d’un problème lié à un produit ou un service. Un numéro de référence unique est alors généré.

En traitant plus rapidement les tickets portant sur les mêmes problématiques ou questions, les équipes du service client peuvent se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée.

Il est possible d’essayer le chatbot directement depuis le site de Kodif. Pour l’installer sur votre site web et découvrir plus de fonctionnalités, il faudra programmer une démonstration avec le créateur de l’outil. Il vous en dira plus sur le déploiement du chatbot et le prix de celui-ci.